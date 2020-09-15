心臟病童跑2圈操場成植物人…國賠362萬　父母：還在長大卻醒不來

記者黃翊婷、鄧木卿／綜合報導

一名患有先天性心臟病的男童2016年10月間和同學一起在操場練習跑步，沒想到跑完2圈卻突然休克倒地，成為植物人。男童的雙親近日公開國賠審判結果，一審校方應賠償362萬餘元，每個月還得另外支付4萬3000元；他們坦言，再多的錢也換不回大兒子的健康，申請國賠是希望在兩人老了之後，孩子還能靠這筆錢繼續活下去。

▲男童雙親曾出面指控校方疏失。（圖／人本教育基金會提供，下同）

「現在就是等待奇蹟出現……。」男童父親去年8月26日出面指控，兒子2016年10月間在台中烏日國小的操場和同學一起練習跑步，跑完2圈回到3樓教室休息，不到1分鐘突然休克倒地，雖然第一時間有同學跑去找校護，但沒有結果，只好由老師抱著孩子衝到保健室，10分鐘後才叫救護車，這段期間校護也沒有使用「自動體外心臟除顫器」（AED），導致孩子腦部缺氧過久成為植物人。

男童雙親出面指控校方疏失，教育局事後卻把這件事情定調為意外事故，不願啟動調查，讓他們相當失望、難過。為了照顧病兒，夫妻倆一邊工作一邊輪流照護，家中經濟狀況真的不樂觀，站出來指控也是希望有關單位能還給他們真相。

▲男童返回教室休息卻突然倒地不起。

近日，男童雙親拿著最新出爐的國賠判決書，並向《自由時報》表示，一審獲判勝訴，校方應賠償362萬餘元，每月還得支付約4萬3000元的費用，但他們也很清楚，再多的錢都換不回大兒子的健康，明明人還在長大，卻怎麼也醒不過來，考量到還有小兒子需要扶養，才會決定申請國賠，希望哪一天他們老了，大兒子還能靠這筆錢好好活下去，也期望校方能從中記取教訓，別再讓憾事發生。

不過，男童雙親當時曾對導師及校護提起業務過失致重傷害罪之訴，但被台中地檢署業予以不起訴處分；加上教育局曾澄清，校方在事發當下有依據緊急事件處置流程，由校護施予心肺復甦術，導師聯絡家長及打119，消防人員到場後接手施以急救措施，校護隨後也有陪同前往醫院。

由於雙方說詞有落差，如今一審判決結果出爐，校方須負擔四分之一醫療費，家長自擔四分之三。校方方面發表聲明表示，當時男童休克時依規定先送校內健康中心，隨後再撥打119送醫，但法官認為第一時間就應該先通報119，如此的話健康中心就無存在意義，若僅依這點就認為校方延誤送醫、有疏失，並無道理，雖然可以體諒家長對子女的愛護之心，但因為部分事實認定與刑事判決有出入，與律師研商後仍決定提出上訴二審。