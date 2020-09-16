降低PM2.5濃度達標年跳票　環保署：境外污染因素不易預測及掌握

▲環保署說明，降低PM2.5濃度目標再延3年，是因為境外污染因素不易預測及掌握。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

行政院上週宣布細懸浮微粒PM2.5要再延後3年才能達到15微克目標，遭疑原本再3個月就到兌現期限，現在不僅是無法達成，還一再改票。環保署今（16日）表示，實際狀況為考量「境外污染因素不易預測及掌握」，才務實檢討空污改善目標。

環保署指出，101年增訂空氣品質標準PM2.5年平均值15微克/立方公尺，並於104年訂定清淨空氣行動計畫（104年至109年）時，設定於109年達成15微克/立方公尺之目標，當時以104年PM2.5年平均濃度22微克/立方公尺為基準，預計至109年減少7微克/立方公尺，當時評估分析境外污染影響占約43%，境內污染影響占約57%，因此境外傳輸須減少3微克/立方公尺，境內污染減少4微克/立方公尺，即為同步減量下，達成該目標。

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環保署說明，經務實檢討空氣污染減量規劃後，考量境外傳輸不可掌握性，影響程度不一，納入計畫目標不切實際，爰剔除不可預測「境外傳輸減量」，改以可達成之自身減量4微克/立方公尺為目標，且縮短1年時程達標，故於106年4月向行政院報告「空氣污染防制策略」，後續經行政院備查將原規劃 109年PM2.5年平均15微克/立方公尺之目標修正為108年達成18微克/立方公尺，且每年滾動式檢討減量成效。

▲環保署強調，因境外污染改善不確定因素，我國仍需努力改善境內污染，訂定合理目標。（圖／記者林敬旻攝）



環保署進一步提到，全國PM2.5年平均濃度已由104年22微克/立方公尺改善至108年16.2微克/立方公尺，而且受境內污染比較大的台中、高雄等測站，濃度降低約6-8微克/立方公尺，而相較受境外影響較大的台東站及恆春站僅改善2微克/立方公尺，顯見境內污染之改善可操之在己，但境外污染則難以掌握，改善目標修正實為務實作法。

環保署強調，因境外污染改善不確定因素，我國仍需努力改善境內污染，訂定合理目標，環保署於109年5月22日經行政院核定未來4年「空氣污染防制方案(109年至112年)」，預計以改善固定污染源、移動污染源、逸散性污染源及綜合行政四大面向，27項執行策略下，4年內空氣污染物減量達13.6%，將可降低PM2.5年平均濃度1.4微克/立方公尺；該方案原規劃僅就推動境內空氣污染物減量下，期於112年達15 微克/立方公尺空氣品質標準，若境外污染與背景濃度再降低，可望有更好的空氣品質。