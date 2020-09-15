太陽花暴力驅離多人見血　從總統、行政院長告到警官「全無罪」

▲前總統馬英九因警方政院強制驅離挨告殺人未遂，法院15日判決無罪。（圖，資料照／記者季相儒攝）

記者羅志華／台北報導

太陽花323行政院驅離事件中，警民爆發激烈肢體衝突多人受傷，事後衍伸出多件訴訟；國賠案一審，判北市警應賠14位受傷民眾111萬，引社會極大議論，目前警方上訴高院審理中，而前北市警局長黃昇勇挨告殺人未遂，日前已無罪確定，北院15日再判時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警察署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧被控殺人未遂無罪。

在太陽花323遭驅離部分民眾，不滿當時暴力驅離的警察，至今沒有任何一人遭到刑事、行政追訴，在司改會幫助下陸續提出多件訴訟。

▲太陽花參與者不滿至今沒有一位施暴警察受到追訴，要學運那些進民進黨高升的「找回良心」，幫忙找出施暴警。（圖，資料照／記者羅志華攝）

有6位民眾於2018年、太陽花4周年時，到行政院、警政署潑漆，要求交出施暴警察，日前遭法院依毀損罪判拘役30日，其中一人於受訪時，嗆明他們不會停止，並要求那些學運中進民進黨高升的人「找回良心」，幫忙找出施暴警察。

在驅離中受傷的前立委周倪安，認為時任北市警局長黃昇勇，無視員警暴力驅離使眾多民眾流血，她也慘遭打頭、踹胸，提告殺人未遂及重傷害未遂。

法院一、二審認為，行政院本來就不能集會，黃昇勇指示分局長驅離合理，執行細節則依現場狀況而定，黃昇勇既無直接指揮，也沒下達「限時驅離」指令，依證據不足判他無罪，最高院駁回上訴，黃昇勇無罪確定。

▲前北市警局長黃昇勇，遭前立委周倪安提告殺人未遂，日前已無罪確定 。（圖／資料照）

但法院國賠案一審認為，行政院雖屬禁制區，但警方仍應在柔性勸導解散無效後，才能使用強制手段，過程中也應遵守比例原則，判北市警應賠償14位受傷民眾111萬餘元。

此判決立刻引發警界反彈，在《ETtoday新聞雲》的民調中，更壓倒性地不認同此判決結果；警方認為，當時群眾對警察衝撞、推擠，又持工具破壞行政院，已是「非法集會」，且當下場面混亂，法院應尊重警方的臨場反應，民眾的傷勢也未必是警方造成，而告訴人也沒提出傷勢是由警方造成的證據，對一審判決不服上訴，目前由高院審理中。

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