孫大千轟行政院「硬拗」放寬美豬：無法改變出賣人民的事實

▲前立委孫大千抨擊美豬開放。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨團近期要求行政院為開放美豬道歉，與行政院發言人丁怡銘隔空交火，雙方互相要求對方公開致歉。對此，前國民黨立委孫大千16日以五點分析兩黨開放美豬的差別，並抨擊蔡政府，不管行政院再如何「死鴨子嘴硬硬拗」，也無法改變出賣台灣人民的既成事實。

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌預計將針對含萊克多巴胺進口美國豬肉進行專案報告。國民黨團總召林為洲為此要求，蘇揆必須為開放含萊劑的美豬道歉，丁怡銘反駁，如果以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，那在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？

孫大千在臉書上分析，當時國民黨和現在的民進黨之間，開放美豬存在的5個重大差別，首先，國民黨只開放了部分的美牛，美豬則是全面禁止；民進黨現在是美牛美豬全面開放。

他提到，其次，台灣有部分消費者對於美牛有獨特的喜好和需求，美豬則是完全沒有市場可言；第三，美國牛肉的價格高於國產牛肉，因此並不存在「用美牛換台牛」的問題。而美國豬肉的價格卻遠低於本土豬肉，使得黑心商人可以「用美豬換國豬」，上下其手，牟取暴利。

孫大千提出，第四，台灣人民食用豬肉的比例遠高於食用牛肉，一旦開放萊豬進口，將會造成民眾高度恐慌；最後，台灣大多數的肉類加工食品都是以豬絞肉及豬內臟為主要原料，政府目前的溯源管理制度，根本難以稽查。

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