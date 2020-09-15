馬英九挨告殺人未遂獲判無罪　邱顯智批：暴力的血還沒流乾

▲太陽花學運期間抗議群眾遭驅離。（資料照／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等人，因2014年於太陽花學運期間驅離行政院靜坐群眾，遭依殺人未遂等罪起訴，台北地方法院15日判決馬英九等4人無罪，全案仍可上訴。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，馬英九是一切暴力的源頭，「暴力的血還沒流乾，至今卻得到無罪判決的評價」。

2014年3月18日晚間，群眾因不滿服貿協議攻佔立法院，5天後試圖攻佔行政院，卻在警方強制驅離下，多位警民於衝突中血濺街頭，部分受傷民眾事後提告殺人未遂。台北地院15日宣判，馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧無罪，議庭認為，無法證明馬英九等人下令員警暴力驅離民眾。

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



對此，邱顯智15日晚間質疑，方仰寧在民進黨政府上台後仍然官運亨通，這是否代表濫權且違反比例原則的執法，在警界仍是主流價值。

邱顯智說，所謂的漢娜鄂蘭專家，以自由主義者自居的江宜樺，到了行政院事件時，卻搖身一變為信仰暴力的現實主義者，下令警政署長王卓鈞採取強勢驅離行動。

邱顯智表示，馬英九則是一切暴力的源頭，強行推動政策的結果，就是激起人民的反噬，2014年的那句「利大於弊」言猶在耳，暴力的血還沒流乾，至今卻得到無罪判決的評價。

邱顯智指出，一位狂刷媒體版面的前總統、一位教授著自由主義非暴力抗爭的政治學者、一位榮退的警察署長以及一位官運亨通的警官，最後還有那些舉起警棍大力揮向手無寸鐵人民的警察，「這些人的公平正義，該向誰討回」。

邱顯智也強調，別忘了至今毫無下文的《集會遊行法》修法，至今仍躺在立法院中，眼看六年過去了，他要呼籲民進黨團，言論自由是台灣民主政治發展基石，儘速修訂《集會遊行法》還給民眾完整的集會遊行權利。

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