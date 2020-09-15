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周錫瑋為赴海峽論壇不怕被「抹紅」　結果18小時後因兩理由不去了

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▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男、徐政璿／台北報導

前台北縣長周錫瑋18小時前才在個人臉書表態有意參加海峽論壇，然而15日下午因臨時訂不到機票，更無法即時提供理由篩檢證明，無法出席海峽論壇。此外，從過往與會名單來看，周錫瑋也不是歷年陸方邀請的台商人士。

過往出席海峽論壇必須向國台辦報名，周錫瑋本來就不在這次的名單中，也不是歷年陸方邀請的台商人士，儘管自己在臉書宣布要去，但臨時訂不到機票，更無法即時提供理由篩檢證明，故無法出席。

國民黨也強調，本黨已宣布不以政黨形式參加海峽論壇，原先暫定的團員若前往論壇，由於海峽論壇本為民間性質會議，民間組團參與之情事，均為個人決定，不代表本黨。

由於國民黨14日取消前立法院長王金平率團赴海峽論壇，但僅宣稱不以政黨形式參加，而未限制以個人名義出席，因此，周錫瑋在臉書表態，「大家應都去參加海峽論壇」，他就願意去，且願意談ECFA，「我沒有任何公職官職，我只是個老百姓，國民黨小小的黨員，但我願意過去對岸談，你要不要談？台灣人民的心聲全都要ECFA能夠續約，你要不要談？我願意去談」。

「國民黨是從專制走向民主，民進黨是從民主走向專制。」周錫瑋批評，民進黨網軍非常強，到處抹黑人，他相信今天講完這些話後，民進黨一定用網軍「抹紅」他，但他不怕，「因為我站在和平目標去追求，我站在台灣民主的目標去追求，我站在捍衛所有老百姓、真正的法治跟自由、民主去講話」。

周錫瑋也嗆，民進黨不敢參加，「我不怕，我就期待你來抹紅我、罵我、羞辱我，因為我不在乎」。

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