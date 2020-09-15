　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝海峽論壇決策過程　林為洲認國民黨2點該檢討！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

前立法院長王金平昨取消赴陸參加海峽論壇，但國民黨的決策過程仍引發各界討論。對此，國民黨團總召林為洲15日在ETtoday《雲端最前線》節目中坦言，國民黨有兩大點該檢討，包含主流民意無法成為黨內的主要聲音，以及「決策確實比較慢」；他也提及，當時內部討論也有兩大重點，首先是赴海峽論壇「有沒有可能突破？」第二則是「對等尊嚴要顧得住」。

▲▼國民黨團總召林為洲。（圖／翻攝雲端最前線）

王金平原訂代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，但央視日前一席「求和說」引發黨內強烈不滿；國民黨並於14日下午召開記者會，宣佈不派員出席海峽論壇。回顧決策過程，林為洲指出，自己當時有提醒黨主席江啟臣，如今被官方稱「求和」，甚至被網友講「要飯的」，「我們是在當豬頭嗎？還要去嗎？」後來江啟臣就做了決定。

林為洲也強調，江啟臣、王金平一開始思考是否有機會參加海峽論壇，「難道他們都是為了自己嗎？我不認為啦！」在兩岸這麼緊張的時候，國民黨身為在野黨、台灣的主要政黨，若有辦法透過互釋一點點善意的海峽論壇，緩和一下兩岸間緊張，「事實上還是有它的價值」，不然不用在這時會被罵親中舔中還堅持想去，對國民黨來講是百害無一利。

林為洲進一步透露，當時內部討論，自己就強調首先要考慮「有沒有可能突破」，第二則是「對等尊嚴要顧得住」，若這個顧不住，一定會再被修理、被稱又要去卑躬屈膝。他接著說，國民黨該檢討的，像是主流民意沒辦法成為黨內的主要聲音，以及決策的過程需要改善，當大家認為應該往這個方向走，決策過程確實是比較慢，「這都需要將來檢討」。

主持人詢問，若對岸稱「到此為止」，國民黨是否擔得起？林為洲直回「擔得起來！」如今國民黨不是執政黨，且海峽論壇每年都在辦，這次對岸態度輕蔑、以上對下、不尊重，「對不起！我們不參加」，而將來如果還是這種態度，「我們還是不參加！」

▼民進黨立委林俊憲。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／翻攝雲端最前線）

民進黨立委林俊憲則質疑，國民黨有點矛盾，若稱海峽論壇沒有那麼高度的政治性，怎麼可能去談到所謂兩岸和平、降低軍事壓力？那種場合能夠談什麼？他接著說，國民黨應該去判斷，如今海峽的軍事、威脅恐嚇為什麼會這樣子，是台灣的錯、台灣去挑釁？還是說這根本是國際局勢上、美中兩國大對抗所產生的一部分？「再來，民眾支持嗎？台灣人民信賴你嗎？」

林俊憲並分析，若王金平要再挑一個政治舞台，「這選錯了啦！」兩岸現在絕不是一個好的時期，就算有再高的理想，如今兩岸也不是台灣的單面問題，以及中國內部、共產黨的內政問題等，其實錯綜複雜，「若在當台灣的國會議長時，都無法做到，現在下野，你認為以政治現實來講，共產黨能給你多大空間？」

《雲端最前線第897集FB》

《雲端最前線第897集Youtube》

ET快訊
知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌上班就哭...醫確認罹職災
檢查「全球最高急速鞦韆」被甩出！　他當場墜地慘死
馬丁離婚擁新歡！首揭不滿前妻「4大原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

曝海峽論壇決策過程　林為洲認國民黨2點該檢討！

饒河夜市2骰子牛攤商未標價　北市：違者最高可罰10萬

馬英九挨告殺人未遂獲判無罪　邱顯智批：暴力的血還沒流乾

海空軍聯合特戰首度曝光　黑鷹海上佈放膠舟丶人員

否認王金平當蔡英文密使　李乾龍還原海峽論壇時間軸

與王令麟推廣在地好茶！柯文哲化身「購物專家」登東購　40分鐘完銷

陳以信轟民進黨「為德不卒」：香港的豬隊友

時力公布高鈺婷兼任秘書長　雲林、宜蘭黨部主委仍懸缺

被楊蕙如嗆對質　柯文哲「她不敢啦」：行得正不怕！

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

曝海峽論壇決策過程　林為洲認國民黨2點該檢討！

饒河夜市2骰子牛攤商未標價　北市：違者最高可罰10萬

馬英九挨告殺人未遂獲判無罪　邱顯智批：暴力的血還沒流乾

海空軍聯合特戰首度曝光　黑鷹海上佈放膠舟丶人員

否認王金平當蔡英文密使　李乾龍還原海峽論壇時間軸

與王令麟推廣在地好茶！柯文哲化身「購物專家」登東購　40分鐘完銷

陳以信轟民進黨「為德不卒」：香港的豬隊友

時力公布高鈺婷兼任秘書長　雲林、宜蘭黨部主委仍懸缺

被楊蕙如嗆對質　柯文哲「她不敢啦」：行得正不怕！

快訊／國1五楊高架「3車追撞」　1死2傷車頭全毀

鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

志聖、均豪、均華組成G2C聯盟　打造半導體一站式服務

存4000萬不買房　網友PO文嫌台北「又醜又貴」引網戰

看不順眼起口角！北市高職生持「爪子刀」刺學長...雙方互告傷害

桃園突大停水！明上午10時恢復...中壢新屋大園觀音29萬戶受影響

壯大青埔發展　市府推出「桃園最青．青埔好七桃」活動

《我的婆婆》女星「張嘴大吃」全被拍！　網笑噴：唯一正常的角色

蘋果發表會詳細流程被爆料曝光！　4款硬體新品和1款蘋果服務搶先看

中職／林立守備不安定　蔡昱詳：要從基本開始

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

發射火箭「中國台灣」島上飛過　國防部回應

快訊／新北查獲「勤達」口罩擅改生產地　馬來西亞廠變成大陸製造

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

又見未繫繩比特犬　狠咬死貴賓狗

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／林榮德也不去海峽論壇了

爆柯文哲賴帳　楊蕙如：我還有滿滿的料送你

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

台電員涉過失致死　王浩宇：出律師費

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

一階通過黃捷喊「已經換新市長」罷捷團體怒

立法院啟動修憲　18歲公民權綁2022選舉

李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

林飛帆：國民黨數落自己人民真是夠了

更多熱門

相關新聞

淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，中芯國際在中國大陸也是具有指標性的企業，在制裁華為之後會拿中芯開刀是意料之中的事情。

王金平當蔡英文密使？　李乾龍還原真相

王金平當蔡英文密使？　李乾龍還原真相

陳以信轟民進黨是香港的豬隊友

陳以信轟民進黨是香港的豬隊友

〈寄王金平〉

〈寄王金平〉

國民黨缺席海峽論壇 他直言「大輸的決定」

國民黨缺席海峽論壇 他直言「大輸的決定」

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播林為洲林俊憲海峽論壇國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

即／北市文山區高二生疑「午休吵架」怒拔刀砍同學

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面