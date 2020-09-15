曝海峽論壇決策過程　林為洲認國民黨2點該檢討！

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前立法院長王金平昨取消赴陸參加海峽論壇，但國民黨的決策過程仍引發各界討論。對此，國民黨團總召林為洲15日在ETtoday《雲端最前線》節目中坦言，國民黨有兩大點該檢討，包含主流民意無法成為黨內的主要聲音，以及「決策確實比較慢」；他也提及，當時內部討論也有兩大重點，首先是赴海峽論壇「有沒有可能突破？」第二則是「對等尊嚴要顧得住」。

王金平原訂代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，但央視日前一席「求和說」引發黨內強烈不滿；國民黨並於14日下午召開記者會，宣佈不派員出席海峽論壇。回顧決策過程，林為洲指出，自己當時有提醒黨主席江啟臣，如今被官方稱「求和」，甚至被網友講「要飯的」，「我們是在當豬頭嗎？還要去嗎？」後來江啟臣就做了決定。

林為洲也強調，江啟臣、王金平一開始思考是否有機會參加海峽論壇，「難道他們都是為了自己嗎？我不認為啦！」在兩岸這麼緊張的時候，國民黨身為在野黨、台灣的主要政黨，若有辦法透過互釋一點點善意的海峽論壇，緩和一下兩岸間緊張，「事實上還是有它的價值」，不然不用在這時會被罵親中舔中還堅持想去，對國民黨來講是百害無一利。

林為洲進一步透露，當時內部討論，自己就強調首先要考慮「有沒有可能突破」，第二則是「對等尊嚴要顧得住」，若這個顧不住，一定會再被修理、被稱又要去卑躬屈膝。他接著說，國民黨該檢討的，像是主流民意沒辦法成為黨內的主要聲音，以及決策的過程需要改善，當大家認為應該往這個方向走，決策過程確實是比較慢，「這都需要將來檢討」。

主持人詢問，若對岸稱「到此為止」，國民黨是否擔得起？林為洲直回「擔得起來！」如今國民黨不是執政黨，且海峽論壇每年都在辦，這次對岸態度輕蔑、以上對下、不尊重，「對不起！我們不參加」，而將來如果還是這種態度，「我們還是不參加！」

▼民進黨立委林俊憲。（圖／翻攝雲端最前線）



民進黨立委林俊憲則質疑，國民黨有點矛盾，若稱海峽論壇沒有那麼高度的政治性，怎麼可能去談到所謂兩岸和平、降低軍事壓力？那種場合能夠談什麼？他接著說，國民黨應該去判斷，如今海峽的軍事、威脅恐嚇為什麼會這樣子，是台灣的錯、台灣去挑釁？還是說這根本是國際局勢上、美中兩國大對抗所產生的一部分？「再來，民眾支持嗎？台灣人民信賴你嗎？」

林俊憲並分析，若王金平要再挑一個政治舞台，「這選錯了啦！」兩岸現在絕不是一個好的時期，就算有再高的理想，如今兩岸也不是台灣的單面問題，以及中國內部、共產黨的內政問題等，其實錯綜複雜，「若在當台灣的國會議長時，都無法做到，現在下野，你認為以政治現實來講，共產黨能給你多大空間？」

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