被楊蕙如嗆對質　柯文哲「她不敢啦」：行得正不怕！

▲柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司祕書董德堉被爆出，因為對台北市長柯文哲「甩鍋」心寒請辭，並且退出民眾黨群組，還意外牽扯出「卡神」楊蕙如。對此，柯文哲表示，董德堉不會這樣講，而卡神楊蕙如則不敢出來對質，且他行得正所以不怕。

台北市長柯文哲15日下午出席東森購物直播，一同推廣台北心好茶。關於董德堉被爆出對他的切割心寒，甚至天天請假4小時，1年請假多達61天，對此柯文哲說，「他（董德堉）不會這樣講」，不管怎樣公司有公司的規定，起訖時間要刷卡，還是要照公司標準來做，但其實他們當市長很忙，不可能跟每個人聯絡。

另外關於楊蕙如爆出，柯文哲2014年競選時的健走活動，800萬元支出柯陣營完全沒出，柯文哲表示，2014年他是扮演候選人的角色，有很多募款活動，但他不曉得，也是因為2014年帳目太亂，所以2018年選舉時他才說乾脆網路募款，這樣每筆帳進來都有紀錄，過去的事情已經不想再講，不過每件事情都會檢討。

針對楊蕙如稱要與柯文哲對質，柯文哲認為，「她不敢！」只要講當初被議會打爆的事情，楊蕙如就不會敢來。至於楊蕙如提及打電話給柯文哲，且自己有滿滿料可以爆，柯文哲強調，自己沒有楊蕙如的電話，他行得正不怕，不要理會就沒事。

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