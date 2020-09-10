　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吃尚青台灣鯛、東石蚵不用跑嘉義　東森購物「嘉義優鮮」開館直送到家

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲「嘉義優鮮」水產在東森購物盛大開館，（左起）東森購物電商事業部執行長楊俊元、立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、行政院漁業署長張致盛一同出席10日記者會活動，大力推薦嘉義優質水產品。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

由嘉義縣政府推薦、東森嚴選的「嘉義優鮮」，即日起在東森購物獨家盛大開館，並祭出全館78折起、滿千送德國雙人餐具等好康。嘉義縣長翁章梁表示，此次再度與東森購物合作，首波嚴選嘉義18家水產廠商、128項商品上架，後續將再加入14家，透過電商宅配服務，就能買到嘉義在地最新鮮、美味的優質水產品，再遠都吃得到，未來還會有農畜產品，把更多嘉義好物分享給全台消費者。

為歡慶「嘉義優鮮」進駐東森購物，嘉義縣長翁章梁、行政院漁業署長張致盛特地穿上圍裙，化身水產型男現身記者會活動，帶來精彩開場上菜秀，端出由亞洲廚神李佳其親自料理的海鮮大菜，為整場活動帶來色香味俱全的多重饗宴，而每一道菜所採用的食材都是來自嘉義的魚蝦。

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣政府推薦、東森嚴選的合作廠商，水產品不僅通過相關驗證，還榮獲得獎殊榮。

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣長翁章梁化身水產型男上菜開場。

嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有得天獨厚的氣候及環境，沿海養殖漁業十分發達，陸上的魚塭面積近5,80 0公頃，海上牡蠣養殖海域面積近1萬公頃，一年四季孕育出的豐富魚蝦貝類水產，包括義竹鱸魚、嘉義黃金烏魚子、新塭虱目魚、布袋鰻、東石蚵等皆遠近馳名，另外，像是台灣鯛、文蛤、白蝦等也都極具特色。為了品嚐一口甜美鮮味，以往民眾必須大老遠跑到當地，才能體會到什麼才是「尚青」，但現在只要上東森購物網，下單後由產地直送，而且品質新鮮有保證。

翁章梁指出，東森購物具有一定知名度並有廣大會員數，今年5月初共同聯手開賣嘉義極光哈密瓜，一下子就打響名號，非常成功，看到東森購物的行銷魅力之外，也協助提高業者收入，此次再度合作推出「嘉義優鮮」水產館，讓全國民眾不用跑到產地購買，在家就能輕鬆享用，尤其冷鏈系統的建立讓宅配生鮮變得便利，也確保食材鮮度。

翁章梁也提到，所謂「一方水土養一方人」，嘉義有山、有海，不管是山產或水產都很豐富，由於嘉義沿海沒有汙染，養殖出來的魚蝦、貝類等水產品絕對最好，在嘉義縣政府推薦、東森嚴選之下，食安完全沒有問題，此外，水產養殖業者很多是達人或具有多證照，按照國際標準來管理養殖環境，民眾可以放心。

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲即日起到東森購物「嘉義優鮮」水產館，下單後，在地鮮味直接送到家。

行政院漁業署長張致盛表示，嘉義是台灣的養殖大縣，不論養殖或海洋捕撈的水產都非常優質，包括冷凍魚蝦貝，加工產品如無刺虱目魚肚、鯛魚片、鱸魚精、一口吃烏魚子、烏魚子醬、白蝦等，嘉義優鮮水產是消費者自買及送禮的首選，尤其食安意識抬頭，水產品在上市前經過嚴格品管，上市後也有相關檢驗抽測，新鮮、安全是台灣水產品的特色，讓消費者安心食用，而現在透過東森購物這樣一個好的平台來銷售，不僅購買有保障，還能在很短時間內送到消費者手上。

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物電商事業部執行長楊俊元提到，很高興與嘉義縣政府一起合作「嘉義優鮮」，消費者可安心購買，下單後２～３天就能送達；而下個月就是中秋節，預估生鮮食品在節慶前１～２個禮拜將有２成成長。

東森購物電商事業部執行長楊俊元說，「過去和很多縣市政府合作，比較多在農產品，此次很高興和嘉義政府一起推出『嘉義優鮮』，主要提供各類水產品，在『東森嚴選』的把關下，以及縣長、委員、各總幹事大力推薦支持，保證超值又安心。」開館慶期間，東森購物祭出一波波好康優惠，9/1～9/30嘉義優鮮水產館全館78折起，購買指定商品，再享東森幣最高折抵20%，其餘商品折抵 5%、8%、15%不等，消費滿1,000元就送德國雙人牌餐具組，限量20組，楊俊元推薦，「買了好的水產，用名牌刀具料理最有感覺，接下來也將隨著節慶做不同活動。」

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《嘉義優鮮 X 東森購物》山珍海味嘉義最對味記者會，嘉義縣翁章梁、立法委員陳明文、漁業署長張致盛、東森購物執行長楊俊元共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲除了水產外，嘉義優鮮館也買到特色農畜產品。

嘉義優鮮館合作的漁企業及養殖達人，包括鑫溶水產、東晟水產、林家烏魚子、邱家兄弟、FUN鮮蝦、蝦覓世界、東石魚公司、崇文冷凍、嘉義縣養殖漁產生產合作社等，產品皆通過相關驗證及榮獲得獎殊榮，另外，該館也嚴選多 家農畜產業者，後續將陸續提供高山茶、紫蘆筍、茶油、花生、黑豆、芝芝麻 等、醋酒、鵪鶉蛋、黑木耳乾及蒟蒻等農畜產品可以一併選購。

嘉義優鮮網址: https://www.etmall.com.tw/gp/110186

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／恐怖內輪差！高雄女騎士遭聯結車猛撞當場慘死
快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！滿地血搶救中
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

尚青花蓮物產展開跑！徐榛蔚北上挺小農　「榛蔚廚房」秀一手

吃尚青台灣鯛、東石蚵不用跑嘉義　東森購物「嘉義優鮮」開館直送到家

中秋開烤「A5和牛」超奢華！超市高CP烤肉組、伴手禮優惠看這裡

永慶房屋三度奪亞洲最佳企業雇主獎　員工對這項「福利」最有感！

快訊／30年「家樂福南港店」確定熄燈　粉專突關閉！業者30字證實

象印新推出最先進電飯煲　為您煮出超完美米飯

身體渴了喝水不夠！　營養師：適時補充運動飲料更重要

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

中衛6款特殊色9/9限時限量快閃　再搶紫色豹紋戴起來炫一波

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

尚青花蓮物產展開跑！徐榛蔚北上挺小農　「榛蔚廚房」秀一手

吃尚青台灣鯛、東石蚵不用跑嘉義　東森購物「嘉義優鮮」開館直送到家

中秋開烤「A5和牛」超奢華！超市高CP烤肉組、伴手禮優惠看這裡

永慶房屋三度奪亞洲最佳企業雇主獎　員工對這項「福利」最有感！

快訊／30年「家樂福南港店」確定熄燈　粉專突關閉！業者30字證實

象印新推出最先進電飯煲　為您煮出超完美米飯

身體渴了喝水不夠！　營養師：適時補充運動飲料更重要

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

中衛6款特殊色9/9限時限量快閃　再搶紫色豹紋戴起來炫一波

董事長樂團主唱噴1萬「報錯比賽」　急找江宏恩救火組團

美女主播載媽回家開快車　兩個月後罰單寄上門「傻眼了」

中職／余謙簽約金總額破兄弟隊史　推估在700萬左右

中職／象猿打線出爐　同場開箱曼恩大戰雷艾斯

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

東奧拳后重新定義「女力」　林郁婷沖咖啡學習靜心

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

叫她0反應「以為在玩」！4歲妹下秒吐白沫送醫...家長秒懂怕爆

母見肖像畫認出愛女！熊本水溝無名屍「無抵抗痕跡」疑遭瞬間殺害

日本2在野黨合併「立憲民主黨」　枝野幸男當選黨魁

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

北部最老「家樂福南港店」確定熄燈！

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

光泉米漿夏季活動帶你偽出國

「藝FUN券2.0」今天開領！4大超商優惠懶人包

9/9拚手速搶Switch　單機6千有找

全台66間家樂福開賣中衛特殊色口罩了

一開賣秒衝家樂福！她搶到中衛特殊色口罩超嗨

全聯快閃火鍋店！「請支援收銀」醫療口罩開賣

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

最強懶人玩法！三倍券玩一泊二食

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

永慶房屋員工對這項「福利」最有感！

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

更多熱門

相關新聞

天兵害同車28人隔離　軍方拒收2人

天兵害同車28人隔離　軍方拒收2人

嘉義市議員鄭光宏爆料，一名26歲役男8日搭車到嘉義中坑營區後，才坦承家中胞兄剛從歐美國家返台，害得同車30名役男被隔離14天。目前該名役男遭軍方拒收，由家長領回，而隔壁座位役男也遭波及，被軍方送返家，2人都得擇期再入伍。至於剩下28人，與大部隊分開操練，市府及軍方密切監控中。

東森購物1～8月營收衝破目標達135.9億

東森購物1～8月營收衝破目標達135.9億

天兵同梯未坦承接觸史！30新兵被隔離14天

天兵同梯未坦承接觸史！30新兵被隔離14天

99划算購物節必搶　BESO限量獨賣

99划算購物節必搶　BESO限量獨賣

萬鷺朝鳳湧嘉義！5萬黃頭鷺V字型齊飛

萬鷺朝鳳湧嘉義！5萬黃頭鷺V字型齊飛

關鍵字：

東森購物王令麟小農嘉義嘉義優鮮翁章梁

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面