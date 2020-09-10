吃尚青台灣鯛、東石蚵不用跑嘉義　東森購物「嘉義優鮮」開館直送到家

▲「嘉義優鮮」水產在東森購物盛大開館，（左起）東森購物電商事業部執行長楊俊元、立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、行政院漁業署長張致盛一同出席10日記者會活動，大力推薦嘉義優質水產品。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

由嘉義縣政府推薦、東森嚴選的「嘉義優鮮」，即日起在東森購物獨家盛大開館，並祭出全館78折起、滿千送德國雙人餐具等好康。嘉義縣長翁章梁表示，此次再度與東森購物合作，首波嚴選嘉義18家水產廠商、128項商品上架，後續將再加入14家，透過電商宅配服務，就能買到嘉義在地最新鮮、美味的優質水產品，再遠都吃得到，未來還會有農畜產品，把更多嘉義好物分享給全台消費者。

為歡慶「嘉義優鮮」進駐東森購物，嘉義縣長翁章梁、行政院漁業署長張致盛特地穿上圍裙，化身水產型男現身記者會活動，帶來精彩開場上菜秀，端出由亞洲廚神李佳其親自料理的海鮮大菜，為整場活動帶來色香味俱全的多重饗宴，而每一道菜所採用的食材都是來自嘉義的魚蝦。

▲嘉義縣政府推薦、東森嚴選的合作廠商，水產品不僅通過相關驗證，還榮獲得獎殊榮。

▲嘉義縣長翁章梁化身水產型男上菜開場。

嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有得天獨厚的氣候及環境，沿海養殖漁業十分發達，陸上的魚塭面積近5,80 0公頃，海上牡蠣養殖海域面積近1萬公頃，一年四季孕育出的豐富魚蝦貝類水產，包括義竹鱸魚、嘉義黃金烏魚子、新塭虱目魚、布袋鰻、東石蚵等皆遠近馳名，另外，像是台灣鯛、文蛤、白蝦等也都極具特色。為了品嚐一口甜美鮮味，以往民眾必須大老遠跑到當地，才能體會到什麼才是「尚青」，但現在只要上東森購物網，下單後由產地直送，而且品質新鮮有保證。

翁章梁指出，東森購物具有一定知名度並有廣大會員數，今年5月初共同聯手開賣嘉義極光哈密瓜，一下子就打響名號，非常成功，看到東森購物的行銷魅力之外，也協助提高業者收入，此次再度合作推出「嘉義優鮮」水產館，讓全國民眾不用跑到產地購買，在家就能輕鬆享用，尤其冷鏈系統的建立讓宅配生鮮變得便利，也確保食材鮮度。

翁章梁也提到，所謂「一方水土養一方人」，嘉義有山、有海，不管是山產或水產都很豐富，由於嘉義沿海沒有汙染，養殖出來的魚蝦、貝類等水產品絕對最好，在嘉義縣政府推薦、東森嚴選之下，食安完全沒有問題，此外，水產養殖業者很多是達人或具有多證照，按照國際標準來管理養殖環境，民眾可以放心。

▲即日起到東森購物「嘉義優鮮」水產館，下單後，在地鮮味直接送到家。

行政院漁業署長張致盛表示，嘉義是台灣的養殖大縣，不論養殖或海洋捕撈的水產都非常優質，包括冷凍魚蝦貝，加工產品如無刺虱目魚肚、鯛魚片、鱸魚精、一口吃烏魚子、烏魚子醬、白蝦等，嘉義優鮮水產是消費者自買及送禮的首選，尤其食安意識抬頭，水產品在上市前經過嚴格品管，上市後也有相關檢驗抽測，新鮮、安全是台灣水產品的特色，讓消費者安心食用，而現在透過東森購物這樣一個好的平台來銷售，不僅購買有保障，還能在很短時間內送到消費者手上。

▲東森購物電商事業部執行長楊俊元提到，很高興與嘉義縣政府一起合作「嘉義優鮮」，消費者可安心購買，下單後２～３天就能送達；而下個月就是中秋節，預估生鮮食品在節慶前１～２個禮拜將有２成成長。

東森購物電商事業部執行長楊俊元說，「過去和很多縣市政府合作，比較多在農產品，此次很高興和嘉義政府一起推出『嘉義優鮮』，主要提供各類水產品，在『東森嚴選』的把關下，以及縣長、委員、各總幹事大力推薦支持，保證超值又安心。」開館慶期間，東森購物祭出一波波好康優惠，9/1～9/30嘉義優鮮水產館全館78折起，購買指定商品，再享東森幣最高折抵20%，其餘商品折抵 5%、8%、15%不等，消費滿1,000元就送德國雙人牌餐具組，限量20組，楊俊元推薦，「買了好的水產，用名牌刀具料理最有感覺，接下來也將隨著節慶做不同活動。」

▲除了水產外，嘉義優鮮館也買到特色農畜產品。

嘉義優鮮館合作的漁企業及養殖達人，包括鑫溶水產、東晟水產、林家烏魚子、邱家兄弟、FUN鮮蝦、蝦覓世界、東石魚公司、崇文冷凍、嘉義縣養殖漁產生產合作社等，產品皆通過相關驗證及榮獲得獎殊榮，另外，該館也嚴選多 家農畜產業者，後續將陸續提供高山茶、紫蘆筍、茶油、花生、黑豆、芝芝麻 等、醋酒、鵪鶉蛋、黑木耳乾及蒟蒻等農畜產品可以一併選購。

嘉義優鮮網址: https://www.etmall.com.tw/gp/110186