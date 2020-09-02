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王令麟幫漁民拚內銷　澎湖縣長賴峰偉首登東森賣珍珠石斑秒殺750公斤

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▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物與澎湖縣政府合作，共同推廣「澎湖優鮮」認證的珍珠石斑，在熱情推薦下，一開播立即秒殺750公斤。左起為東森購物專家怡君、澎湖縣長賴峰偉、東森購物董事長王令麟、漁業署長張致盛、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為了將「澎湖優鮮」認證的珍珠石斑推廣到全台各地，澎湖縣長賴峰偉化身一日購物專家，在東森購物台初次登場，與漁業署長張致盛、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌聯手，強力促銷來自澎湖最美味、送禮自用兩相宜的珍珠石斑全魚分切中秋禮盒，相當適合小家庭或是家庭主婦輕鬆料理食用，而東森購物董事長王令麟支持在地好物，買再送20%東森幣回饋，一播出後當場熱銷秒殺150尾、1,500片，每尾5公斤、共計750公斤。

澎湖四面環海，天然的海域環境孕育健康無汙染的新鮮漁貨，讓當地海鮮遠近馳名，是許多老饕的最愛，其中，珍珠石斑（又稱龍虎斑）採用海上箱網養殖，只吃天然魚蝦長大，打造出如同野生魚生長環境，因此口感媲美野生石斑鮮美，肉質也兼具龍膽石斑Q彈紮實與虎斑的細緻美味，除了受到國內消費者喜愛，也外銷到國際上，更成功打進美國市場。

東森購物發揮嚴選精神，此次親自飛到澎湖當地尋找這款最鮮海味，與澎湖縣政府攜手合作，共同開賣珍珠石斑鮮魚魚盒，禮盒包含魚排6包、魚頭切丁2包、魚中骨1包、魚下巴1包，總重量約2.5公斤，市價2,500元，東森價下殺約67折僅1,680元，再加碼送20%東森幣，開播後引起廣大迴響，不用飛到澎湖，就能在家品嚐美味，讓訂單一路狂銷。

▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲節目中除介紹澎湖珍珠石斑的美味營養，現場也示範如何簡單料理。

賴峰偉表示，近年澎湖縣政府積極推動「澎湖優鮮」認證標章，養殖魚經過多層檢驗，不論口感與鮮度都可媲美野生捕撈魚貨，品質管制嚴格，讓消費者可以安心無虞食用。此次力推的珍珠石斑肉質細嫩Q彈、無細刺，魚皮厚實富含膠質，相當適合清蒸、煮湯或是涮火鍋，簡單料理就能令人唇齒留香，而好的水產品透過東森購物台分享給更多人，是最美好的一件事。

張致盛提到，台灣是一個養殖王國，很多水產品都養得非常好，尤其澎湖採取箱網方式養殖，用的都是海水，造就了優質漁貨，而在縣府、漁業署共同努力下，澎湖除建立「澎湖優鮮」品牌，也積極開拓多元管道，讓更多消費者能夠買到、吃到。有鑑於過去幾次與東森購物的合作經驗中，例如今年2月推出午仔魚及龍虎斑，在短時間內熱賣了8,000條，對於漁民及產業都有很大的幫助，因此再度攜手推廣澎湖優質的水產品，希望透過東森購物這麼好的平台，帶給消費者享用。

▲▼澎湖縣長賴峰偉上東購銷售珍珠石斑。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）張致盛、賴峰偉、蔡月嬌歡迎大家品嚐澎湖最優的珍珠石斑。

東森購物董事長王令麟指出，東森購物長期支持在地優質農產，集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到在地美味。

東森購物執行長彭鴻珷說，「東森農場經營到現在第4年了，獲得很多好評，不管是從農委會，一直到底層的農民、漁民，消費者也得到很好的產品。」東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈支持，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

中秋節將至，東森購物也預告將於9/3 PM16:40-PM17:20在東森購物46頻道推出台南麻豆老欉文旦，節目將邀請台南市長黃偉哲前來熱力開賣，介紹來自台南⿇⾖當地出產的老欉⽂旦，每一顆果⾁綿密、⼝感香甜且⽢甜多汁，1箱2盒，一盒7～8顆，東森價888元，再大方加碼買就送50%東森幣。

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