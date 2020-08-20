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王令麟加碼助青農　台東縣長饒慶鈴上購物台1小時狂賣8千包池上米

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▲▼台東縣長饒慶鈴上東森購物銷售池上米。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物與台東縣政府合作，一起為青農力推池上米，開賣後，短短1小時熱賣8,000包。左起為東森購物專家怡君、台東縣長饒慶鈴、東森購物董事長王令麟、源天然創辦人范逸嫻與羅永昌、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物長期支持在地小農與優質農產，好口碑吸引各地縣市爭相合作，台東縣長饒慶鈴20日專程北上到購物台LIVE現場，首度化身購物專家，強力推薦由青農返鄉細心耕作、連續蟬聯全國稻米競賽3屆總冠軍的池上米，雖然她笑說自己只是一個賣東西的農婦，而且不太會賣，還好有主持人撐場，「我們就是跑龍套來著」，開賣後電話、網路卻湧入大筆訂單，統計短短1小時狂賣了800組，共計8,000包。

台東池上鄉的甘純水源、肥沃泥壤、絕佳氣候造就粒粒飽滿的好米，一聽到池上米，就知道煮出來的米飯一定是美味香Q，品質有保證。饒慶鈴說，台東好山好水，除了陽光、空氣、水源好，池上當地還有另一特色，就是早晚溫差可以差到5～10度，在熱脹冷縮下，使得米飯吃起來口感紮實，池上不僅是老天爺賞飯吃，農民也是非常用心栽種，在全國任何稻米競賽中，池上米的好感度不是第一、就是第二。

▲▼台東縣長饒慶鈴上東森購物銷售池上米。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台東縣長饒慶鈴上東森購物銷售池上米。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次銷售特別為東森購物打造獨家包裝之外，范逸嫻提到，今年上半年氣候穩定，池上米收成好，這一期食味值達76分，口感極佳，不輸給日本越光米。

而青農回到家鄉打拼，不僅是繼承家業，更想把在地最好的農產分享給更多人，透過有機認證自然耕作，讓大家吃的營養美味、安心健康，這份精神也引起東森農場注意，為了幫助小農一把，東森購物特別推出「池上新米鮮享組」，嚴選第一期最新鮮的新米，採用其他通路看不到的獨家包裝，每包足重1公斤，一箱10包僅售1,080元，再加碼買就送50%東森幣，不計成本大力支持，讓饒慶鈴感動直說，「滿令人驚訝的，光這件事情就應該要來支持。」

▲▼台東縣長饒慶鈴上東森購物銷售池上米。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台東縣長饒慶鈴上東森購物銷售池上米。（圖／記者湯興漢攝）

▲饒慶鈴首度化身購物專家，親上東森購物台推銷在地好米。

饒慶鈴表示，從去年開始，看到東森購物對於台灣農業的努力，台東也感受到了，尤其今年初的台東鳳梨釋迦一開賣後，東森購物立刻伸出援手，隨即熱銷3,500組，對當時處於困境的小農是最有力的支持，幫助非常大。東森不只是追求利潤，還發揮了回饋地方的企業責任，這一點令人非常感動。

東森購物董事長王令麟提到，東森購物一直以來支持台灣在地農業，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，不僅幫小農們一把，還能讓消費者品嚐到在地好滋味，未來將推廣更多優質農漁產品之外，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

▲東森農場持續協助各縣市小農銷售，包括：行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲...等不分黨派首長官員均親自現身東森購物站台，成果展示的廣告看板也引發各界高度關注。(資料照)

東森購物與在地小農們站在一起，王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，號召會員共同發揮愛心實際付諸行動之外，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，不僅榮獲「電商美食領頭羊｣的媒體報導封號，更幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

►東森首賣嘉義極光哈密瓜　王令麟加碼助攻會員暴動搶光1600顆
►不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品
►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
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