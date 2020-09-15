　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／川普盯上大陸晶片龍頭中芯 聶建中：不論理由美續打擊陸企勢在必行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

美國對華為的新禁令9月15號生效，不只美國企業，只要有使用美國技術、設備的半導體業者，如果要供貨給華為，都得先取得美國政府同意。在發展5G設備，尤其是生產智慧型手機，少了美國的晶片，華為勢必要開闢其他貨源，甚至是「自給自足」使用中國大陸國產的晶片；但是美國窮追猛打，不想給華為留後路，傳出有意將大陸最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，理由是中芯國際「涉軍」。看在中國大陸眼中，這又是一個美國濫用國安概念、實際進行經濟霸凌的行徑。淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，中芯國際在中國大陸也是具有指標性的企業，在制裁華為之後會拿中芯開刀是意料之中的事情。美國必須要阻斷讓華為能繼續在科技業、5G手機和設備的發展空間，因此在技術和供應上還仰賴美國的中芯國際儘管發表聲明澄清，在經營策略上是以民用、商用等獲利導向，恐怕也無法避免遭到美國制裁的命運。至於是否真的「涉軍」？聶建中說，作為一國的科技業大廠，即使營運模式是以商業為主，還是很難不和軍方有合作，因此不論如何美國都可以拿到部分「證據」，再用「國安疑慮」為理由打擊中芯。

而美國總統川普不只一次提到要和中國大陸「經濟脫鉤」，老是拿陸企開刀，就是在實踐和大陸的經貿脫鉤嗎？川普自信地表示經濟與中國大陸脫鉤不會有影響，還要終結對大陸的依賴。另外川普也說過要制裁不願意「鮭魚返鄉」的美企，不過9號上海美國商會公布一份針對超過200家在大陸的美企的調查，僅有4%的美國企業願意返美設廠，高達七成五的美國企業無意將生產線遷出大陸。聶建中認為，這份調查的反應非常合理，並補充接受調查的美國企業中，約有三成抱持著極度悲觀的想法，認為美中貿易戰會繼續打，還會越打越重，因此他們非常擔憂未來在中國大陸經營獲利的狀況。儘管美國現在將提供250億美元、約新台幣7500億元的補貼，但是對許多美國大企業來說並不是很吸引人的數字。而要從中國大陸撤離回美國，重新在已經被分配過的市場中競爭並不是一件容易的事情，也難怪只有4%表示願意回美國發展，這個比例或許也能理解為他們在中國大陸本身的發展並不順利，才會想要回美國拿補助、重起爐灶。

另外來自北京的「南海戰略態勢感知」平台披露了美國軍機疑似偽裝成馬來西亞飛機進入南海，是美軍偵察機第二次疑似採用虛假電碼在南海活動，又有甚麼意圖？亞太防務雜誌總編輯鄭繼文在節目中分析，美中這一陣子在軍事上的博弈真的熱度很高，不只船艦，還有轟炸機，而讓中國大陸最不滿意的就是偵察機抵近偵察，而美軍用民航機或是偽裝的電碼進行活動，是有風險的，回顧1983年一架美國的RC－135偵察機偽裝成韓航客機，同時在附近也有一架偏離航線的韓航客機，導致蘇聯誤將韓航客機當成美軍偵察機而擊落，造成機上269人全數罹難的憾事。鄭繼文也提到，美中在南海區域軍事較量的同時，也讓解放軍轉而將台海作為壓力的抒發口，9號、10號連續兩天，在台灣的防空識別區西南方向進行海空操演，距離台灣比以往更為接近，但是防空識別區屬於公海領域，沒有辦法執行驅逐或是擊落的動作，可以看出中國大陸也是變相的在刺激、挑釁台灣，未來也必須持續關注這類的行動會不會持續，並給予台灣更多的壓力。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：中印45年來第一槍誰開的? 川普封殺陸企上癮? 盯上中芯專挑第一名開刀!習近平連講31次鬥爭 和美國鬥到底!?

《熱門影音推薦》

印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!

全代會成家族秀!川普喊話若輸被搞鬼 預告美選難產!?威州警開槍非裔抗議再起 種族魔咒!?美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風導彈 美中11月前爆戰!?

川普下一步 軍艦停靠台灣!? 降溫? 陸媒再喊不開第一槍! 民主黨黨綱去"一中" 拜登也走強硬路線!?

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！
慧眼看天下


▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
快訊／國1五楊高架「3車追撞」　1死2傷車頭全毀
知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌上班就哭...醫確認罹職災
檢查「全球最高急速鞦韆」被甩出！　他當場墜地慘死
馬丁離婚擁新歡！首揭不滿前妻「4大原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／川普盯上大陸晶片龍頭中芯 聶建中：不論理由美續打擊陸企勢在必行

檢查「全球最高急速鞦韆」遭甩出！　21歲工作人員墜地慘死

預約安養院卻未現身！警消破門驚見「老翁遭勒斃」　妻虛弱伴屍

日本第一大在野黨「立憲民主黨」成立　力挺零核電社會

跨性別辣妹遭雙刀猛刺　「破洞屍從7樓丟下」橫臥大街…親哥崩潰！

日本41歲不孝子鐵棒狂歐　老母頭部重創「面部朝上」倒客廳

逃離控制狂男友「8樓跳下」摔斷脖！醫曝活命機會10%⋯她奇蹟倖存

全船只有她死！棕髮妹燦笑自拍登導覽船　「幾分鐘後整船翻」她漂成浮屍

閻麗夢再爆新冠病毒是「實驗室產物」…6個月就能合成

川普「支持美軍」廣告出大包！專家傻眼：那是俄製MiG-29和AK47

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

【黃寶慧】慧眼看天下／川普盯上大陸晶片龍頭中芯 聶建中：不論理由美續打擊陸企勢在必行

檢查「全球最高急速鞦韆」遭甩出！　21歲工作人員墜地慘死

預約安養院卻未現身！警消破門驚見「老翁遭勒斃」　妻虛弱伴屍

日本第一大在野黨「立憲民主黨」成立　力挺零核電社會

跨性別辣妹遭雙刀猛刺　「破洞屍從7樓丟下」橫臥大街…親哥崩潰！

日本41歲不孝子鐵棒狂歐　老母頭部重創「面部朝上」倒客廳

逃離控制狂男友「8樓跳下」摔斷脖！醫曝活命機會10%⋯她奇蹟倖存

全船只有她死！棕髮妹燦笑自拍登導覽船　「幾分鐘後整船翻」她漂成浮屍

閻麗夢再爆新冠病毒是「實驗室產物」…6個月就能合成

川普「支持美軍」廣告出大包！專家傻眼：那是俄製MiG-29和AK47

快訊／國1五楊高架「3車追撞」　1死2傷車頭撞爛全毀

桃園雙林到中古車行借錢失敗！持槍挾9人質　重判13年、10年徒刑

台女落跑被罰10萬…存款竟只有1000元！搭機再逃美國被攔下發飆

鳥事發生！中華鳥會遭國際鳥盟除名　外交部嚴厲譴責中國

志聖、均豪、均華組成G2C聯盟　打造半導體一站式服務

存4000萬不買房　網友PO文嫌台北「又醜又貴」引網戰

看不順眼起口角！北市高職生持「爪子刀」刺學長...雙方互告傷害

桃園突大停水！明上午10時恢復...中壢新屋大園觀音29萬戶受影響

壯大青埔發展　市府推出「桃園最青．青埔好七桃」活動

《我的婆婆》女星「張嘴大吃」全被拍！　網笑噴：唯一正常的角色

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

金星大氣層中　找到外星生命跡象

突獲5.4億遺產！男子嚇呆：像詐騙

癡情女機場直播　哭求網友救男友

「美中台」為何風波不斷？　港媒爆唯一結局

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

吉普車「硬衝洪水」滅頂　一家6口僅駕駛倖存

中威脅捷克參院議長訪台　梅克爾：體制不同

美要封殺微信　韓媒：對三星LG造成毀滅性打擊

高材生潛女宿偷拍！他曝前任狂啪神棍致不舉

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

美專家：今年要打流感疫苗　防和新冠同時大流行

更多熱門

相關新聞

凌晨2點開蘋果直播預定　他看等待人數傻眼

凌晨2點開蘋果直播預定　他看等待人數傻眼

蘋果（Apple）的新品發表會將於台灣時間16日凌晨1點舉辦，許多果迷引頸期盼。就有網友15日凌晨打開預定直播頁面，發現已經有1885人正在等候，2點15分忍不住在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「為何Apple發表會這麼多人在等？」文中直呼「其他品牌的發表會都沒有這麼多人關注」，話題引發熱論。

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

黨員出席海峽論壇 KMT：個人決定

黨員出席海峽論壇 KMT：個人決定

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下直播聶建中鄭繼文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

即／北市文山區高二生疑「午休吵架」怒拔刀砍同學

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面