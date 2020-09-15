指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

▲有網友說，印象中有被割過耳朵，覺得神奇又匪夷所思。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

小時候的11種傳說！一名網友表示，「阿嬤說過，『飯粒要吃乾淨，才不會娶貓仔某（痲臉妻）』。還有什麼古早例嗎？歡迎分享。」結果許多人紛紛回憶，其中最多人提到「指月亮會被割耳朵」，有人直呼，「我被割過欸！後來指月亮都握拳頭。」對於這個傳說，醫師也發文解釋了。

原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團發文，引發熱烈討論。許多人統整長輩說過的話，包括「抖腳會撿角，男抖窮、女抖賤」、「吃雞腳會把書撕破」、「坐桌腳會顧人怨」、「不能騎狗，不然娶某會落雨」、「室內不能撐傘，招陰」、「晚上不能吹口哨、笛子、哨子，也招陰」、「紅筆不能寫名字，會短命」、「枕頭不能坐，屁股會爛掉」、「筷子拿得遠嫁得遠。」

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▲▼許多人小時候被告誡不能手指月亮，否則會被割耳朵。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

很多人也提到，長輩告誡「不能用手指月亮，否則會被割耳朵。」還有人表示，「印象中有被割過⋯覺得神奇又匪夷所思」；另一人也說，好像被割過兩次，有陰影，後來指月亮都握拳頭，跟小叮噹一樣。

對此，兒科醫師徐嘉賢曾在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提到，台灣老一輩有一個習俗：不可以用手指著月亮，不然會被月亮割耳朵；部分異位性皮膚炎的孩子，耳垂下方會有一些刮痕的傷口，有些孩子是在耳朵後方，有些孩子是在耳垂下方，有部分則是連耳廓外部也會有濕疹的病灶。

徐嘉賢說，所以他在在看診的時候，會翻孩子的耳朵檢查，各位可以留意一下您家孩子或者自己，是不是耳垂或者耳朵後面也有這些痕跡呢？

▼小時候聽過的傳說。（圖／「小科科恰爾斯」授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權）