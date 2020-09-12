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「有人去耳鼻喉科清過耳屎？」釣出醫師回文　曝日常：整天都在挖

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▲▼挖耳屎,棉花棒,耳垢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師強調，最好掛號讓醫生清理耳垢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「有人去耳鼻喉科清過耳屎？」說他最近覺得耳朵很癢，但挖不出東西，好奇有沒有人去耳鼻喉科清理過耳屎。貼文意外釣出一位醫師回文「我一天到晚在幫病人挖耳屎」，不僅分享自己的工作經驗，文中還勸世，說如果想要挖耳屎，要用掏耳棒，「不要用棉花棒！」

這位耳鼻喉科醫師回文點出4點，「1. 耳屎大概分成三類：硬的、碎的、泥的」，說硬的耳屎最好處理，就是直接一大塊夾出來，清出來還會很有成就感；碎的要邊吸邊夾，比較花時間，但還是能清乾淨。

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最麻煩的就屬「泥狀耳屎」，這種通常都是一般人認知的「油耳」，因為耳道皮膚皮脂腺分泌旺盛，耳垢會很油，用吸的吸管會馬上被塞住，只能一直換管子，「吸管都用完了，耳屎還清不到一半，只能投降。」而且這種耳屎也不能用夾的，因為一夾就碎，所以油耳最難清理。

「2.最麻煩的在於，耳道皮膚很薄」，醫師接著分享，因為耳道皮膚很薄、只有2、3層細胞，清久一點病人就會痛，所以很難清的耳垢，醫生就會開藥請民眾回家點，「藥水會融化耳屎，讓耳屎自己流掉，或是下次回診在用吸的 會好吸很多。」

第3點則是跟小朋友有關，「3. 小孩子耳屎我通常不清」，因為如果亂動，會有戳破耳膜的風險，所以小朋友的耳屎太多的話，他就會直接開藥水，讓耳屎自己溶化流出。

▲棉花棒。（圖／記者楊筱柔攝）

▲許多人愛用棉花棒挖耳朵。（圖／記者楊筱柔攝）

最後醫師不忘勸世，「4.一般人喜歡挖耳屎，請用掏耳棒，不要用棉花棒！」因為棉花棒會把耳屎越推越裡面，「長期下來，耳道深處會塞滿滿的一圈耳屎，很難清也很危險」，而且被推進去的耳屎幾乎貼在耳膜上，太積極去清理反而容易戳破耳膜，只能用點藥水的方式處理。

貼文一出，就有人表示各種疑惑「可是掏耳棒不是容易刮傷耳道？」「請問有沒有推薦小朋友的滴劑？藥房可以買的。」「眼藥水？真假？你不要騙我書讀得少喔！」「我油耳每天都用棉花棒，那現還有需要找醫生清嗎？」「不挖耳屎會怎樣嗎？」「真的可以去掛號說我要挖耳屎ㄇ？」

醫師也一一回應「所以最好還是去找耳鼻喉科醫師清。」「眼藥水都可以XD！」「眼睛是全身最敏感的器官，所以眼睛能用的，全身都能用。眼藥水可以滴耳朵、眼藥膏可以擦肛門治療痔瘡，以前台大直腸外科教授都這樣教我們的」、「要～～～請不要再用棉花棒了。」「其實不會怎樣。」「當然可以，健保處置項目本來就有清耳屎這一項=.=」

他也在留言處補充，「正常情況下，耳道皮膚是往外生長，本來就會把耳屎帶離耳道」，只有油耳體質的人沒辦法，泥狀耳屎會累積在耳道內，所以要記得定期找醫生清。另外，每個人的膚質和狀況都不同，如果不確定的話，還是要給醫生看過。

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