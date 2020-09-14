關懷因公受傷退停役人員　居家陪伴就醫「袍澤情深」

▲內政部次長陳宗彥到場關懷服役期間因公受傷的退伍(役)人員，關心其防疫期間的生活，並致贈慰問金(品)及鼓勵相互交流，走出戶外，迎向陽光。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

內政部役政署為關懷與照顧在服役期間因公受傷成殘之身障退停役弟兄，由雲林縣政府承辦「109年役路相伴袍澤情深座談」聯誼活動14日於雲林縣古坑鄉劍湖山渡假大飯店熱鬧登場，內政部次長陳宗彥到場關懷服役期間因公受傷的退伍(役)人員，關心其防疫期間的生活，並致贈慰問金(品)及鼓勵相互交流，走出戶外，迎向陽光。

根據內政部役政署統計，這項服務自辦理以來，已有20個地方政府遴派862位替代役役男，協助124位受傷退役人員生活協助服務，總時數達約23萬4,273小時。今日活動除對受傷弟兄表達關懷及宣導防疫措施外，主辦單位還安排禮品摸彩、替代役公益大使團特技、魔術等表演，袍澤弟兄也自組樂團歌唱表演，讓全體弟兄及其家屬在歡樂氣氛中提前歡度中秋佳節。

內政部役政署署長龔昶仁表示，為了活用替代役人力與貫徹替代役愛心、服務、責任、紀律的指導原則與宗旨，針對這些傷病退停役弟兄，開放家屬們申請居家陪伴關懷、陪同就醫、生活起居協助等多元化的傷病退伍弟兄關懷服務。家屬可以就需求向地方縣市政府們申請替代役男,來陪伴傷病退伍退役人員。

內政部政務次長陳宗彥表示，為了關懷服兵役卻不幸因公受傷弟兄，防疫期間替代役役男持續提供生活協助，服務不中斷讓家屬喘息，政府除每年三節發給慰問金及生活安養津貼，照顧其基本生活外，內政部役政署遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役，提供「役路相伴」服務，經過內政部多年努力，受傷弟兄生活改善了，心境也變得更加平和與開朗。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，目前雲林縣轄內有36名傷病退停役人員，而府內的替代役們也定時定期的提供多元化的愛心服務。舉凡協助就醫、協助生活起居、打掃居家環境、收發信件、藥物藥品購買、代購膳食等，讓傷病弟兄可以有機會和外界多接觸、迎向陽光的生活。

民政處長張政國表示，今日座談活動讓中區五縣市的傷病退停役弟兄們有互相交流的平台。會中除了有各種精彩的表演與備有餐點之外,更重要的是可以連結各縣市的傷病退停人員,藉由本活動同袍間得以相互交流、學習、溝通,即使生活已經得不一樣,仍然可以一起迎向豐富多彩的未來,繼續自我成長。

張政國指出，期望藉由本次活動,可以使替代役提供袍澤生活協助更加完善的服務,也使傷病袍澤們與社會有更加緊密的連結,而服役中的替代役亦可在服務的過程中,心靈更加成長,眼界更加開闊。也期待社會大眾能透過本次活動,看見社會中另一角落有一群需要幫忙的人,使得人群之間的連結更加緊密,互動更加溫暖。

▲內政部次長陳宗彥表示，內政部役政署2011年開始即遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役，提供「役路相伴」服務，長期關懷因公受傷的退伍(役)人員。（圖／記者蔡佩旻攝）





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