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莊人祥怕吃肥、周志浩想多來住　陳宗彥大推台南適合防疫新生活

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▲▼0531指揮中心記者會移師台南舉辦。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會移師台南舉辦。（圖／台南市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

防疫五月天包含指揮中心指揮官陳時中一行人，這兩天率防疫團隊南下台南。身為台南人的中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，台南有歷史、文化也有大自然，很適合防疫新生活，到台南可以讓大家走的很舒服又維持好社交距離。

國內旅遊將逐步開放解封，中央流行疫情指揮中心倡導「防疫新生活運動」，陳時中以身作則示範「安心旅遊」遊台灣，帶領「防疫五月天」進行兩天一夜的台南小旅行。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥特別指出，昨天到台南時就覺得是一趟不一樣的回家之旅，台南人非常熱情的，不管是認識或是不認識，台南人都會展現出對客人的熱情，台南各式小吃非常多，昨天與部長等人吃了各式小吃，吃到最後都在想到底要吃幾天才能吃得完。

▲▼0531指揮中心記者會移師台南舉辦。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／台南市政府提供）

陳宗彥建議，來台南至少要三天才能從早餐、午餐、下午茶到晚餐、宵夜，都品嘗的到。另外，台南很寬闊、有山有海也有偏鄉，又有歷史文化、大自然，很適合防疫新生活，來台南玩可以讓大家維持良好的社交距離。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩也說，上次來台南是因為2015的登革熱，共待了50天，這幾年台南非常非常進步，不僅台灣安全，台南更安全，上次住了50天後覺得台南真是好地方，就算不能常玩，也要來住住。

▲▼0531指揮中心記者會移師台南舉辦，陳時中去頑皮樂園、周志浩和莊人祥到白河蓮花池。（圖／台南市政府提供）

▲防疫五月天台南，疾管署長周志浩（左四）和副署長莊人祥（左三）到白河蓮花池前合照。（圖／台南市政府提供）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，雖然沒有常來台南，但這次兩天一夜到了很多地方，也看到台南民眾的熱情，民眾也很有禮貌，很喜歡台南，尤其是小吃，最後也開玩笑表示，「對我這種易胖身材來說，可能又要重好幾公斤了」。

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