2020斗六文旦嘉年華週末二日　中秋「柚」相聚熱鬧登場

▲斗六市文旦今年產量約4300多公噸，在果農精心栽培下，斗六文旦的品質跟甜度絕對不會讓大家失望。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大斗六文旦節系列嘉年華，今（12）日在斗六市環保公園熱鬧登場，讓參與的民眾「柚」相聚，迎接一年一度斗六大事記，為期兩天的文旦節在展售會上有小老闆義賣並將所得捐出，更有夜晚音樂派對請來超強偶像組合現場演唱，現場設置氣墊設施、戲水池等，DIY手作也適合親子一同參與。

今年「大斗六文旦節系列嘉年華」以愛來開場，由二十個家庭讓小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品進行「寶貝老闆愛心市集」，並將所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。許多孩子首次擔任小老闆，一一為愛使出渾身解數賣力販售。其中手作蜜餞攤小老闆靦腆表示，放假的時候會都跟媽媽與妹妹在家準備材料，今天的檸檬片都是自己切的。

▲2020大斗六文旦節系列嘉年華，今（12）日在斗六市環保公園熱鬧登場，讓參與的民眾「柚」相聚，迎接一年一度斗六大事記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場也裝置許多兒童遊戲氣墊、戲水池等設施，讓炎炎夏日爸媽帶著寶貝有最好放電的絕佳去處。斗六市公所政風室也展售會場中設置迷你抓娃娃機、扭蛋機、旋轉輪盤等遊戲，並由小朋友們擔任一日廉政小志工，將有獎徵答題目藏在扭蛋裡，以互動的方式宣導孩童廉潔反貪的常識。

明天的活動除延續農特產展售外，全日的舞台表演活動加上免費活動「可愛柚柚親子DIY」，適合親子一起到現場報名同樂，應景的可愛小柚子羊毛氈、文旦手工皂，讓民眾品嘗完香甜的斗六文旦後，還可以把紀念品帶回家。

▲今年「大斗六文旦嘉年華」以愛來開場，由小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品進行「寶貝老闆愛心市集」，並將所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六市長林聖爵表示，斗六市文旦今年產量約4300多公噸，在果農精心栽培下，斗六文旦的品質跟甜度絕對不會讓大家失望，以嘉年華會邀請更多民眾來斗六走一走。除了享用在地柚農用心栽種的成果，也讓大家前來體驗，精彩的音樂表演和愛心公益市集。

▲斗六市公所政風室設置迷你抓娃娃機、扭蛋機，由小朋友們擔任一日廉政小志工，以互動的方式宣導孩童廉潔反貪的常識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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