雲林推「雲林良品零瘦肉精牧場及餐廳認證標章」　檢出瘦肉精最高罰2億

▲雲林縣長張麗善指出，2016年訂定食品安全衛生管理自治條例，其中第12條規定豬肉及相關製品不得含乙型受體素，未來被檢出的罰責，將比照食安法的6萬至2億元罰鍰開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央政府上月宣布明年將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，雲林縣政府堅持零檢出立場，今（8）日推出「雲林良品零瘦肉精牧場及餐廳認證標章」，雲林縣長張麗善表示，「認證的雲林豬就是安全保證，一旦查獲違規者將祭出2億元最高罰責！」

雲林縣為國內養豬大縣，目前養豬戶約1200多戶，約有156萬頭豬隻，豬肉供應量占全國40%，產值達200多億，若再加上相關屠宰加工及飼料產業產值逾300億，8月底約200名豬農前往縣府陳情，怒斥中央未和豬農及相關產業幹部溝通就宣布開放美豬進口，直指政府「別把農業當貿易交換的祭品」。

雲林縣長張麗善今日前往大埤鄉祥圃實業牧場、良作工場餐廳分別掛上「雲林良品認證標章」，以及到大埤國小視察營養午餐，縣長張麗善表示，縣府將全力落實食品端查核強度，輔導在地豬肉加入雲林良品、校園營養午餐及長青食堂，全面使用在地國產豬肉實際推行「雲林豬走出自己的品牌」。

張麗善強調，「雲林縣堅持不走回頭路」，瘦肉精零檢出，並指出，2016年訂定食品安全衛生管理自治條例，其中第12條規定豬肉及相關製品不得含乙型受體素，違反規定即依食安法辦理，因此未來被檢出的罰責，將比照食安法的6萬至2億元罰鍰開罰，採初犯、再犯、累犯祭出最高罰責；若未來牴觸中央母法，違規者不服可提起訴願。

農業處長魏勝德指出，「雲林良品認證標章」即日起受理縣內各牧場及餐廳提出申請，養豬場只要填妥申請書，並繳驗畜牧場登記證書，或畜禽飼養登記證書與相關資料，農業處將偕同動植物防疫所確認牧場近2年受體素檢驗，及本年度抗生素檢驗等標準，均須符合零檢出才會核發標章。

衛生局長曾春美表示，將針對零售攤商、賣場超市、餐廳、美食及小吃、早餐業者，輔導肉品原產地標示及肉品產品檢驗，也將推動「零瘦肉精商店」標章。

▲雲林縣長張麗善今日前往大埤鄉祥圃實業牧場、良作工場餐廳分別掛上「雲林良品認證標章」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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