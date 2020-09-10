不當體罰屢傳　雲縣府聯合補教、幼教協會宣示貫徹零體罰

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近日兩件補習班及幼兒園傳教師不當體罰，違背零體罰政策，縣府為貫徹體罰零容忍決心，10日邀請雲林縣補教暨品保協會陳修立理事長、雲林縣幼兒教育發展協會廖文秀理事長、補習班及幼兒園業者與關心這項議題的議員共同宣示「體罰零容忍」，宣導正向管教。

▲雲林縣府為貫徹體罰零容忍決心，邀請雲林縣補教暨品保協會陳修立理事長、雲林縣幼兒教育發展協會廖文秀理事長、補習班及幼兒園業者共同宣示「體罰零容忍」。（圖／記者蔡佩旻攝）

幼教協會理事長廖文秀指出，協會將於近期開辦教保員情緒管理研習，幫助教保員找出情緒轉換的方法，並召集園長成立關懷輔導團，任何學校有需要關懷的老師，義務支援並協助舒緩壓力，讓老師能遠離情緒困擾；建立危機處理SOP，讓出現問題的學校免於恐慌，讓事件更加惡化。

雲林縣長張麗善指出，對於補習班或幼兒園體罰事件，絕對零容忍，沒有灰色地帶，老師及教保員應以愛心及耐心教導孩子，即使愛之深，責之切，不要因為一時情緒失控，造成孩子一輩子心理傷痛。「教育基本法」第8條第2項明訂，學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之傷害。

教育處長邱孝文指出，體罰不論基於任何理由，皆是不合法，即使家長同意，仍屬觸法行為。體罰侵害學生身體自主權及人格發展權，不會因家長簽署同意書而免責，切勿以身試法，期許教師發揮教育專業與正向輔導管教功能，引導孩子們快樂成長。

雲林縣政府表示，教師不當體罰損害兒童及少年權益，將依「兒童及少年福利與權益保障法」第97條規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並提報短期補習班不適任人員認定委員會認定1至4年或終身不得於短期補習班任教；教保員涉不當體罰經調查屬實，將依教保服務人員條例第12條認定為不適任教保服務人員，並依同條第4項規定辦理通報。

針對今年8月中斗六一家補習班傳出補教師情緒失控毆打學童，教育處社會教育科說明，補習班部分依補教法規定，未主動通報情事損害兒少權益及行為，對補習班開罰6萬元，而動手的女教師因事涉兒少法進入司法程序，如刑法定罪將一罪不二罰，如與被害人雙方和解，仍會由社會處逕行開罰。8月底小博士幼兒園教保員因學童尿褲子，以粗暴方式對待至傷痕累累，特殊教育科說明，幼兒園教保員涉不當體罰一案已送行政處法制科審理中。

▲雲林縣府為貫徹體罰零容忍決心，邀請雲林縣補教暨品保協會陳修立理事長、雲林縣幼兒教育發展協會廖文秀理事長、補習班及幼兒園業者共同宣示「體罰零容忍」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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