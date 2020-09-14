華春瑩稱被扣12港人企圖分裂國家　專家：陸可能依國安法審訊

▲12港青偷渡來台被捕。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

12名港人上月涉循海路潛逃被廣東海警截獲，扣押深圳逾3周。大陸外交部發言人華春瑩日前於Twitter稱，該12人並非「民運人士」，並「企圖將香港從中國分裂出去」。有香港專家認為，他們可能會在當地被當局依港區國家安全法起訴。

廣東海警上月拘捕12名準備偷渡到台灣的港青，被捕者共11男1女，年齡介於16至30歲之間，其中有5人為學生，每個都有案在身或被通緝中；另外有4人是「屠龍小隊」成員；3人去年9月被警方在一住處內搜出搜出汽油彈原材料等案；曾被香港以國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒也在其中。

深圳市公安局鹽田分局則在微博發文，廣東海警於8月23日查獲李某、鄧某等12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被依法採取刑事拘留強制措施。文中強調，案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

港媒《明報》引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，不排除大陸執法人員盤問各人時，獲得他們觸犯港區國安法的證據，因此，案件可能會在大陸審訊。

他說，這12人中，有人（李宇軒）棄保潛逃，拒絕到香港法院應訊，這顯示在港處理案件「有一定難度」，這符合港區國安法中可交大陸審理的「特殊情況」。

明報同時引述港府表示，上述偷越國境案屬大陸司法管轄範圍，大陸公安機構正依法處理，港府尊重並不會干預其他司法管轄區的執法行動。

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