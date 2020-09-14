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5名偷渡港人遭政府扣押　港府「不點名呼籲」：勿窩藏罪犯！

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▲▼香港 汽油彈 旺角 太子站。（圖／路透）

▲有5名香港示威者偷渡到台灣遭長期扣押。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

外傳7月有5名香港示威者偷渡到台灣，被海巡署查獲安置在高雄，更有媒體工作者在臉書出面指控，稱這5人已被扣押2個月，幾乎無法對外聯絡。香港保安局表示，港府沒有收到報導所指的台方截獲逃犯相關信息。不過，保安局也呼籲，其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯，並將他們送回香港。

港府消息指，事件暫時未有人要求他們跟進事件，難以貿然向台方提出要求，即使提出也無用，所以只能不點名作相關呼籲。

保安局強調，制止從案發的司法管轄區逃走的罪犯，不讓他們逍遙法外，是國際認同的義務。保安局呼籲，港府已隨時準備有關人士回港，並對他們依法處理。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

有港府消息人士指，一般而言，截獲偷渡者的政府應向他們來源地的政府通報事件，以今次事件為例，台灣當局如截獲偷渡港人，應通知香港經濟貿易文化辦事處，但台方至今未向他們發通知，也未收到相關人士家人向港府尋求協助，在沒有「苦主」求助下，港府難以單憑媒體報道，向台方提出要求，加上台灣陸委會並無證實任何事件，港府只能「見步行步」，回應時也只能不點名作出呼籲。

消息人士推測，陸委會態度似乎有心不正面回應事件，因為台方一旦按程序交出偷渡者，將被批評不支持香港示威者；但礙於相關人士非法入境，他們沒有政治庇護等法例下，也非難民收容港，如果公開提供協助，也很可能受到國際社會壓力，而在台方有心不回應的情況下，港府只按媒體報導向台方提出要求，也無實際作用。

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