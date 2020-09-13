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12港青偷渡來台被捕　華春瑩：他們才不是民主活動人士

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▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲12名參與反送中的港青因偷渡來台被捕。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

上月23日有12名港青企圖「偷渡」台灣被廣東海警截獲，中國外交部發言人華春瑩今（13日）在推特發文，這12人並非民主活動人士，而是企圖將香港從中國分裂出去。此外，深圳公安局也證實案件正在偵辦中，強調會依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

廣東海警上月拘捕12名準備偷渡到台灣的港青，被捕者共11男1女，年齡介於16至30歲之間，其中有5人為學生，每個都有案在身或被通緝中。另外有4人是「屠龍小隊」成員；3人去年9月被警方在一住處內搜出搜出汽油彈原材料等案。曾被香港以國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒也在其中。

▲▼華春瑩怒槓歐塔加斯。（圖／翻攝推特HUA CHUNYIN）

▲華春瑩怒槓歐塔加斯。（圖／翻攝推特HUA CHUNYIN）

綜合港媒報導，被捕的12名香港青年，迄今仍無法與家人或律師會面，相關當局已委派官方律師做代表。對此，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）13日在推特發文，指12名被捕港人是「香港民主活動人士」，強調此事是香港人權狀況惡化的又一可悲例證。

隨後，華春瑩也發推反擊，反問歐塔加斯「認真的嗎？事實核實：那12個人是因為在海上非法越境而被拘捕。他們才不是民主活動人士，他們企圖把香港從中國分裂出去。」

深圳市公安局鹽田分局則在微博發文，廣東海警於8月23日查獲李某、鄧某等12名非法越境人員，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被依法採取刑事拘留強制措施。文中強調，案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

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