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5港人傳抵台遭扣近2個月　鄭運鵬：相信政府不會怠慢、苛刻

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▲▼李登輝追思會-陳其邁,鄭運鵬。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨籍立委鄭運鵬。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭羽耘／台北報導

有名媒體工作者12日揭露， 7月18日由香港出發經東沙抵台的5名香港運動抗爭者，抵台兩個月仍被扣在陸委會手上，苦無聯繫管道；對此，民進黨立委鄭運鵬13日說，相信政府機關不會怠慢、苛刻這些人，他認為，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。

針對5名港人疑遭扣兩個月，陸委會12日晚間發聲明，但對於此事真偽並未證實或否認，僅強調「希望外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明。」

至於國民黨籍立委一再呼籲，需儘速完成《港澳條例》修法，以完善港人來台的庇護機制，針對傳聞有港人遭扣陸委會，黨主席江啟臣稍早指出，民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為，只是嘴巴說說而已。

對此，鄭運鵬13日在臉書提出，對於《港澳條例》修法持保留態度，他認為保持模糊的行政授權，依現行的作法進行專案處理，才能杜絕被對岸利用假庇護、真木馬的戰術運用。

而總統蔡英文和行政院長蘇貞昌一再保證行政資源不會不足斷炊，鄭運鵬強調，只要「修法派」的朋友提出任何一個被政府專案處理誤殺拒絕的具體個案，他就接受修法。

鄭運鵬提出，照陸委會的說法，5名香港運動抗爭者來台應該屬實，而且被高度保護，他也接受政府保持這個態度。他表示，即使沒有這些人，趁機欺敵不會有壞處，他也相信台灣政府機關不會去怠慢苛刻這些朋友，各界不用擔心，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。

鄭運鵬指出，既然信任專案辦公室的管理，那任何他們目前和未來的資訊，當然不能再透露給當時的中間人或家人，不管提出的是任何看起來很合理、甚至很感人的理由，都不能提供資訊。因為任何一個人都有可能出賣他們，包含家人。

鄭運鵬重申，不透露給中間人和親友是防弊措施，不需要被認為就是不信任他們，而應該是被認為在保護他們；因為掌握到這些資訊的人，就是會被鎖定滲透威脅的對象，不管人在香港或台灣，不管是記者、律師或家人。

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