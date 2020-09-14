孫大千：王定宇唯恐天下不亂　蘇貞昌看到綠軍就裝睡

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇爆料，東沙島被疑似中國海上兵包圍超過60小時，遭海巡署駁斥無此事。對此，國民黨前立委孫大千批評，行政院長蘇貞昌是睡著了嗎？如果這不算是散布假訊息，那什麼才算是散布假訊息？

孫大千14日在臉書表示，台南市議員針對假三倍券召開記者會，只不過是資訊稍微有誤，就被蘇貞昌以散布假訊息移送法辦，姑且不說事後的確發現市面上有假三倍卷，就算消息有誤，對社會秩序和國家安全也不會造成太大的衝擊。

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

孫大千指出，王定宇稱東沙島遭疑似中國大陸船隻包圍超過60小時，在AIS自動船舶識別系統上可以看見東沙島四周都是紅點，結果慘遭海巡署打臉，王定宇的說法純屬虛構，如此唯恐天下不亂的假訊息，可能造成社會秩序動盪以及國家安全威脅，這麼嚴重的脫序行為，為什麼蘇貞昌視而不見，聽而不聞？看到藍軍就開槍，看到綠軍就裝睡，在蘇貞昌的眼中，藍綠就代表了是非。

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

王定宇11日在政論節目中表示，東沙島自9日上午7時起，疑遭中國海上兵大批船隻包圍。海巡署12日駁斥此說，並表示9至11日共偵獲6艘商獲輪，其中一艘是台灣籍，均無害航行通過，東沙島未遭包圍。

對於被海巡署打臉，王定宇事後在臉書表示，自己的資料來自國防部和媒體，有關包圍的定義，如果是指「團團圍住」，則國防部所述「並未有此情況」為真，他所指的是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙之間，等於切斷台灣和東沙間的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」，共軍這種做法，台灣必須嚴肅面對。