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又開槓！吳斯懷酸王定宇「宇宙也包圍地球」：好好當立委別做網紅

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▲吳斯懷、王定宇。（圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷、王定宇。（圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對海巡署12日反駁民進黨立委王定宇11日指出東沙島自9日上午起，疑遭中國海上民兵與大批船隻包圍逾60小時為「非事實」，先前與王定宇曾隔空互嗆的國民黨立委吳斯懷表示，王定宇把網友當笨蛋嗎？如果這種邏輯說得通，太平島算不算被包圍呢？「定宇定宇不哭不哭，宇宙也包圍地球，好好當立委不要當網紅」。

「包圍新解 芒果乾還有效嗎？」吳斯懷晚間在臉書表示，王定宇指涉的「包圍」是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」。他質疑，東沙被圍何其險峻，美軍怎麼還沒來呢？雷根號離開橫須賀軍港為何沒有到台海增援我國？

吳斯懷認為，如果這種邏輯說得通，更南邊的太平島與台灣的運補、通行也被切斷，同樣形成包圍效果的「孤島」，算不算被包圍呢？未來共軍機艦再繞台，算不算台灣都被包圍了？

吳斯懷批評，廉價芒果乾還有效嗎？把網友當笨蛋嗎？把台灣人民當傻瓜嗎？國防專業當無知嗎？國防部、海巡署應該立即說清楚講明白。他也用Hashtag嘲諷王定宇，「讓專業的海巡署來」、「定宇定宇不哭不哭」、「宇宙也包圍地球」、「嘴巴不要太大洩密不好」、「好好當立委不要當網紅」、「嗎下ㄧ管以可統總蔡」。

根據海巡署今天上午發布聲明稿指出，經查東沙指揮部「AIS船舶辨識系統」，分別於9月9日、10日、11日偵獲3艘、2艘、1艘，共6艘商貨輪（台灣籍1艘、香港籍1艘、外國籍4艘），均無害航行通過，東沙島沒有遭包圍狀況。

對此，王定宇下午解釋，所謂的包圍並不是「把一個地方團團圍住」，而是當空中有多架次的戰機巡弋，並配合海面上部署於台灣與東沙島之間的艦艇，阻絕台灣與東沙島之間的運補及連結，就已經實質達到「包圍」的效果，成功讓東沙島成為孤島。

而在吳斯懷臉書發文1小時後，王定宇則於臉書寫下，「真是有意思的澄清方式」，沒開AIS不算存在，24海浬左右的不算，是這算的嗎？

事實上，9日上傳出共軍兩棲部隊，一度對我軍駐守的東沙島進行包圍，甚至有意趁美軍不在空檔進行突襲後，國防部在10日晚間澄清，基本上解放軍沒有形成包圍，這些評論與事實違背，國軍都是按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣優勢兵力應處，但有關海上部分，有些牽扯到聯合情監偵問題，國防部不便說明。

另外，吳斯懷此回已是二度槓上王定宇。早在今年6月13日，吳斯懷就因中科院於同月11日發射天弓三型增程飛彈一事，質疑王定宇洩漏軍事機密，「非常愚蠢」，國防部應嚴查其洩密管道。然而，王定宇則回嗆，吳斯懷毫無查證隨意指控，該道歉就道歉，不然就到法院好好弄清楚。

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