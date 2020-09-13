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王定宇低調護港人反問：要求公開透明的人又是為了誰？

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▲▼民進黨立委王定宇回擊李來希。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者陶本和攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委王定宇日前爆料，東沙島疑似遭對岸海上民兵包圍，而引起討論；不過，針對港人來台疑似遭扣事件，王定宇13日顯得相對少言，僅表示，「低調是為了保護被幫助者，高調要求公開透明的，又是為了誰？」

王定宇在11日在政論節目上爆料， 東沙島9日起疑遭中國海上民兵、大批船隻包圍逾60小時，他也呼籲政府，應做準備因應，隨即引起各界議論。事後，海巡署也趕緊澄清，強調9月9日至11日共發現6艘商船，皆為進入我國禁制水域，均無害通過，並無包圍情事。

針對自己在媒體上的爆料與海巡署的說明不同調，王定宇指出，自己的資料是來自國防部、媒體等，且與海巡署「包圍」的定義也有所不同。

近期除了東沙島軍事議題之外，也有媒體工作者披露，有所謂5名香港運動抗爭者，抵台之後被扣一事。王定宇13日則相對低調，僅在臉書表示，「低調是為了保護被幫助者，高調要求公開透明的，又是為了誰？」

對於所謂5名港人被扣一事，民進黨立委陳亭妃上午接受媒體訪問時表示，台灣人道救援有一定程序，SOP就是希望能夠把不論是經濟救援、或是政治救援的所有香港人，都能夠給予第一時間安全的保護。

陳亭妃指出，香港12位的年輕人被關押，顯示有很多香港朋友希望更多的民主自由，所以更需要保護他們，但若出現更多曝光的管道，對岸可能會用更多的手段來壓制這些管道，做更多的手段來欺負這些香港人。

此外，民進黨立委鄭運鵬稍早也透過臉書指出，這次5名港人的個案不算被誤殺拒絕的個案，「因為如果問了是沒有，那當然不算，如果問了是有，我也不能公開」。

鄭運鵬說，依照陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護，他也接受政府保持這個態度，因為即使沒這些人，趁機欺敵不會有壞處，當作專案辦公室確實保護了這些朋友，相信台灣政府機關不會去怠慢苛刻這些朋友，「各界不用擔心，有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。」

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