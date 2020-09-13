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柴山峭壁秘境網紅IG打卡爆紅　暗藏危機…海巡籲民眾勿冒險進入

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▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供）

▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

近半年多來爆紅的高雄市柴山海蝕洞，12日下午傳出沈姓遊客徒手攀爬峭壁不慎摔落，導致左手臂骨折事件，幸海巡人員及時趕到救援，經20多分鐘步行才抵達現場，經16人輪流合力接駁方式救出，送醫治療。海巡人員表示，柴山海岸沿線以珊瑚礁岩沖蝕所形成自然地型而聞名，加上鬼斧神工般的峭壁、峽谷景觀，經網紅拍照上傳IG後，更是躍升近期網路著名打卡熱點，引發網友前來朝聖，尤其拍婚紗，海天一色的景緻相當吸睛，但因未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，暗藏危機。

▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供）

▲▼警告勿靠近標示、柴山景緻。　

▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供）

20多歲的沈姓男子昨天下午和友人穿著拖鞋到柴山海蝕洞玩，徒手攀爬峭壁摔落，發生意外。

▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供）

▲▼柴山珊瑚海蝕地形。

▲高雄柴山峭壁秘境爆紅，其實暗藏危機，海巡人員籲民眾勿冒險進入 。（圖／海巡署第5岸巡隊提供）

海巡署南部分署第5岸巡隊人員表示，目前每逢假日，就發現有許多民眾到柴山海蝕洞玩，且流行縱走，即從中山大學文學院海邊往北走，如同「阿朗壹古道」走法；但由於景色吸睛，先前已發生2起情侶欣賞風景，未發現天色突然昏暗下來，找不到回途而迷路意外，都被海巡人員平安找回。

第5岸巡隊人員表示，柴山地區緊臨海岸線，擁有珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因尚未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，且亦受潮汐影響，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，也特別提醒，前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，許多網路瘋傳秘境位址均未設置安全設施或照明裝置，請避免冒險進入，確保安全。

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