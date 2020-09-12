海巡署打臉「東沙危機60小時」　王定宇解釋：包圍非「團團圍住」

▲國防部說明共機擾台路徑。（圖／外交部提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇爆料，東沙島自9日上午就疑似遭到中國大陸海上民兵與大批船隻包圍，他認為這是「東沙危機60小時」，事後卻遭到海巡署駁斥並非事實。對此，王定宇12日下午表示，他所指的包圍不是「把一個地方團團圍住」，而是當空中有多架次的戰機巡弋，並配合海面上的艦艇部署，這樣的阻隔就已經實質達到「包圍」的效果。

民進黨立委王定宇11日指出，自9日上午東沙島就疑似遭到中國大陸海上民兵與大批船隻包圍，在AIS自動船舶識別系統上可以發現「四週都是紅點」，且時間已經超過60小時。海洋委員會海巡署12日發布聲明稿表示絕非事實，經查為6艘商貨輪自9日到11日均無害航行通過，東沙島未遭包圍。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）



對此，王定宇12日下午表示，根據各方的資料來源顯示，國防部在台灣與東沙島之間畫了三塊紫色區域，將其稱之為「中共海軍艦艇活動區域」，也有部分媒體揭露，在東沙島附近的雷達上看到滿滿紅點，再根據中共自己揭露的演習訊息，可以看出中共正在為即將召開的海峽論壇做政治上的準備，也形塑國民黨過去「求和」的印象。

王定宇指出，中共傳統上的軍演就是要恫嚇影響台灣的民心士氣，也有可能是因應美軍在南海填土造島，因而採取法律、軍事上的行動提早反制。

王定宇強調，所謂的包圍並不是「把一個地方團團圍住」，而是當空中有多架次的戰機巡弋，並配合海面上部署於台灣與東沙島之間的艦艇，阻絕台灣與東沙島之間的運補及連結，就已經實質達到「包圍」的效果，成功讓東沙島成為孤島。

王定宇說，國防部先前聲稱東沙島並沒有被中共包圍，實質上是個正確的描述，但中共若以屯兵的方式，透過東沙島阻斷與台灣本島的連結，使東沙島被水面上部隊、空中巡弋飛機切斷時，對台灣的國軍就是非常值得重視的課題。

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