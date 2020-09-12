萬里隧道裡遭逼車！重機停下求「別這樣」提醒測速　慘遭開罰2萬4

▲萬里隧道科技執法低於57.3秒就開罰。（圖／記者林煒傑翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台第一個啟動區間測速的「萬里隧道」，讓許多車主都會乖乖照速限行駛。結果就有重機車主在PTT的Gossiping板上爆卦「在萬里隧道被逼車千萬別停下來」，說他去年在萬里隧道裡被逼車，明明有區間測速、速限50，「進隧道後被文盲沿路閃燈喇叭迫近逼車」，最後原PO受不了，只好靠邊停請車主停止行為。

事後對方收到一張24000元的惡意逼車罰單，讓原PO傻眼的是，他也收到一張24000元的無故驟停危險駕駛罰單，而且是收到法院強制才得知有這張罰單。這位網友忍不住傻眼「記得啊！！在這裡遇到逼車千萬別停下來，就繼續照速限騎，如果真的被撞上來自己保重。」

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「今天就我比較倒霉，遇到瘋子不識字，在區間內嫌我慢逼車，各位遇到記得要繼續騎」，重機車主還透露，他有打去問交通分隊，警方認為他的反應不符合標準，「他們也不知道在這裡遇到逼車時該怎麼辦啦！」「一樣比照加害人開罰你就是了，各位自己騎車保重，別跟自己荷包過不去。」

▲原PO在萬里隧道裡遭閃燈按喇叭，做出讓道的動作，才發現對方就是想逼車。（圖／記者林煒傑翻攝）

重機車主最後強調，「一堆鍵盤車手，完全無法體會當下那種恐懼與壓力」，因為事情發生的時候，根本就沒有時間冷靜思考，很怕轎車真的撞上來，「你們知道當下那種生命被威脅焦急的心理壓力，又無法加速逃離有多恐怖嗎？」而且他也不是喜歡才在隧道裡停下來，當時還有觀察車況，停車後也馬上跟對方說「這裡是區間測速路段，你不要逼我車，超速會開罰！」

原PO在留言處也還原當時情況，說他想靠邊停的時候有慢慢降速，並不是驟停，外加他後座有載人，對方一直逼近讓2人都很緊張。重機車主相當無奈，因為他有試著靠邊，但對方就是不超車，就連靠邊停了，轎車還是不過，「我停路邊了他還不過，要一直在我後面逼車是哪招？」

最誇張的是，原PO下去問對方到底要怎麼樣還遭恐嚇，「他說我騎黃牌還騎那麼慢笑死人，我說這裡有區間測速，他說關他屁事，叫我別擋路，再遇到就要撞死我。」

▲萬里隧道區間測速，當地民眾都知道要乖乖照速限行駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

貼文一出，有些網友認為原PO這樣做很危險，「隧道你們兩個停下來，然後後面的追撞是有比較好哦」、「別開玩笑了，在隧道突然停下來有多危險你知道嗎」、「你停下來理論風險更高～萬一造成更嚴重的車禍怎辦。」

但是更多人都紛紛力挺重機車主，「這個去申訴就好了吧，警察只有開單的功能，沒有判決的功能」、「被逼車還要繳罰單真的頗慘的，應該很多人遇到也會緊張停下來讓8+9離開吧；啊不然你一直擋在他前面，他會以為你在挑釁他= =」、「檢討原po的真的腦袋有洞，法律是死的根本沒辦法因應所有狀況」、「沒辦法換車道又不能超速，不是惡意逼車是什麼= =」、「X的機車就該死喔？」