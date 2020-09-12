「累積16年」巨黑耳屎排排站！　醫花1hrs驚嚇狂挖：我覺得有點噁

This is what 16 years-worth of built-up ear wax looks like https://t.co/voyBhEgPbV pic.twitter.com/lsAF8iJVl8 — New York Post (@nypost) September 9, 2020

記者張方瑀／編譯

一般人都多久清理一次耳屎呢？英國一名醫花了1小時從「16年沒清耳屎」的病患耳朵裡清出超巨量的耳屎，大小不一、顏色有深有淺的耳屎在白色的診療桌上一字排開，畫面相當驚人，就連醫生都驚呼，「我覺得有點噁心。」

英國萊斯特郡（Leicestershire）耳科醫師萊塔薩（Neel Raithatha）日前替一名病患清理耳朵，這名病患表示他已經連續幾周感到耳朵疼痛，且伴隨著暈眩感與身體不平衡；特別的是這名病患先前曾因感染切除部分耳後骨頭，所以將近16年來他都疏於清理耳垢。

萊塔薩說，病患的耳道被黏呼呼的黑色耳屎給塞滿，必須要清除乾淨才行，「這絕對是我從耳朵裡清除耳垢和死皮最多的一次。」最後萊塔薩花了約1個小時的時間，約是普通時間的6倍，才終於把耳屎全部清理完畢，「我被這數量嚇到了，我也必須承認我覺得有點噁心。」

清理充滿耳垢的耳道必須非常小心，要利用特殊儀器才能避免造成傷害，萊塔薩說，「這是個非常困難又複雜的病例。」

萊塔薩在他的YouTube頻道上傳了非常多清理耳垢的影片，他回憶執業生涯中最難忘的病例，是曾在2018年替一名女性清理耳道，因為她的「大塊耳屎」已經讓她無法配戴助聽器。

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