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四川女童「數學錯2題」被體罰死！同學：人沒反應老師還繼續上課

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▲▼四川女童「數學錯2題」被體罰死亡！警證實：老師打她4下又罰跪。（圖／翻攝四川觀察報）

▲女童被送到醫院搶救，但最後仍死亡。（圖／翻攝四川觀察報）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川日前傳出一名10歲女童因答錯2題數學題目，被老師叫到台上體罰，隨後身體不適，送醫搶救無效死亡。女童死亡後，當地警方展開調查，證實她生前曾被老師打了4下手心，罰跪5分鐘；女童同班的雙胞胎妹妹也說，姊姊被罰之後一直趴著沒反應，老師還繼續上下一堂課，到課堂結束才叫奶奶來學校，把姊姊送到醫院。

當地警方表示，女童與其餘7名同學10日上午因答題錯誤，被王姓任課老師懲罰，其中，女童受罰2次，總共被王姓老師用戒尺打了4下手心，還罰跪約5分鐘，接著就出現頭暈現象，被送到醫院治療，經搶救無效於當日下午3點多死亡。

警方還說，法醫對女童的遺體進行了體表檢查，未發現明顯外傷，警方正對女童死亡的原因進行全面調查，王姓老師也已停職接受調查。

此外，女童的奶奶透露，王姓老師是這學期才開始教她的孫女數學，她曾聽孫女說，只要一上數學課就會怕到發抖，因為王姓老師最愛打人，

女童同班的雙胞胎妹妹也在同日被王姓老師體罰，她表示，姊姊在被打手心的時候就哭了，後來被罰跪了幾分鐘下課了，王老師叫罰跪的同學起來時，姊姊沒有起來，是被同學扶到座位上的。

妹妹還說，姊姊被扶到座位上後，一直趴在桌上，到下一堂課都還是趴著，王老師叫了也沒回應，「王老師看姊姊沒回應，還繼續上課，但姊姊到課堂結束也沒起來，後來奶奶被叫來學校，姊姊才被送到醫院。」

▼女童生前曾告訴奶奶，很害怕上數學課。（圖／翻攝四川觀察報）

▲▼四川女童「數學錯2題」被體罰死亡！警證實：老師打她4下又罰跪。（圖／翻攝四川觀察報）

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