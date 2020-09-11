10歲女童錯2題遭活活打死　數學老師聯絡家長帶回家「休息」

▲寧寧上課寫錯2題數學，被老師體罰而死。（圖／翻攝自微博／四川觀察）

實習記者劉雪兒／綜合報導

10歲的寧寧（化名）於10日教師節當天，因為答錯兩道數學題，被王姓的數學老師各種體罰，而當婆婆楊菊清接到通知趕到現場時，孫女已經無法說話，眼睛也都睜不開，最後緊急送醫依然搶救無效，儘管記者試圖聯絡校方，卻被校長和教育局掛電話，無從得知詳細情況。

根據陸媒《四川觀察》報導，寧寧就讀於四川廣元市蒼溪縣高城填中心小學，她早上9時帶著送給老師的花花，一如既往的去上學，但在上課的過程中，因為答錯兩道數學應用題，被王老師便懲罰跪在講台、揪耳朵、拍打腦袋、打手板。據現場的目擊者表示，寧寧在體罰過程中已經無法抬起頭，身體也支撐不住了，後來被其他同學扶座休息。

王老師見狀以後，便通知家人將她送回家休息，而楊菊清趕到現場時，看到孫女已經無法說話，眼睛也睜不開，送到醫院後，經過吸痰、人工呼吸等搶救措施，還是無法挽回寧寧的生命。楊菊清接受採訪時表示，這名王老師這學期才開始教孫女數學，而寧寧也曾告訴過她，只要一上數學課就怕到發抖，因為數學老師常常懲罰人。

隨後，當地的記者也試圖聯絡該學校校長嚴亮，不過對方一聽到是記者打來，立即掛掉電話，儘管已透過訊息的方式詢問，但目前暫無回應，甚至致電給蒼溪縣教育局以了解實際情況，也是在表明身分後，再次被掛斷。