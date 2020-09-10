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作業沒寫完被罰！13歲男抱病做完100下蹲跳　睡夢中突然身亡

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記者李振慧／綜合報導

泰國一名13歲少年因為生病請假一周，然而返校後老師卻以「沒有做作業」為由強迫他做100下蹲跳，隔日身體不適入睡後人便再也沒有醒來。校方表示，目前已向家屬致歉，將會為少年的身亡負起責任。

泰國《國民報》報導，這名13歲少年上月31日生了一場大病被送進醫院，請假一周後於本月3日才返校上課，然而老師卻無法體諒他因為生病法沒完成作業，仍堅持要懲罰，強迫大病初癒的他做完100下交互蹲跳。

少年的叔叔埃亞姆蘇克賽(Pramot Eiamsuksai)表示，姪子4日再度感到身體不適，所以當天比較早上床睡覺，然而隔天發現人再也叫不起來，已於睡夢中驟逝。醫生表示，少年的死亡時間約為5日凌晨3時，因為心臟疾病身亡，目前尚無法確定他驟逝的原因是否與100下蹲跳有關。

死者家屬在臉書上揭發此事後，校方8日出面回應，他們已經與死者家屬聯繫，並向對方致上最深的歉意，強調將會負起全部責任，盡管家屬對此非常生氣，他們仍希望這件事情仍夠成為提醒老師不要隨意體罰學生的借鏡。

▼男童因為沒寫功課被體罰，後來卻突然身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

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