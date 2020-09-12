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欠作業被罰100下深蹲跳！泰13歲病童心臟衰竭亡　爸媽隔天早上才發現

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▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲吉瓦克農因體罰加重本就生病的身體，導致心臟功能衰竭身亡。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名13歲國中男孩日前請病假在家，3天後儘管帶著醫生證明返校，仍被學校導師以作業沒寫完為由，命令做100下深蹲跳；男孩身體狀況立刻急轉直下，第2天清晨被父母發現陳屍房間中。校方得知後聯繫父母，表示願意賠償並擔負所有相關安葬費用，並究責體罰的導師。

綜合外電報導，男孩吉瓦克農（Potay Suriyawt Jiwakanon）9月初感到身體不適，看過醫生後回到家中休養3天，第4天雖然微恙，但仍回到沙沒頌堪（Samut Songkhram）的學校。

儘管吉瓦克農本月3日向班導師提出診斷證明，但導師檢查到他並沒有完成生病期間應做的回家功課，便要求他當場做100深蹲跳。他掙扎地做完第100下，回家後身體狀況再度變差，隔日卻因父母出外工作，必須在家照顧自己和弟弟。

吉瓦克農的雙親於5日凌晨4點多回到家中，早上到房間去查看2個兒子，才發現吉瓦克農已經沒有生命跡象。他們立刻打電話叫救護車，但急救員到現場後宣告他當場死亡，之後送院進行死因檢查，醫師們判斷他是在凌晨3點鐘因心臟衰竭過世，時間大約在父母回家前一個小時。

校方管理層於8日聯絡吉瓦克農雙親，表示歉意之外也願承擔責任，而該名有體罰嫌疑的班導師將先接受調查，隨後再採取法律行動。吉瓦克農的舅舅表示，整個家族因這一個小錯誤釀成人命而非常難過，學校同意賠償並負擔所有相關花費，「我要這個案件成為一個例子，這樣其他老師才不會像對我外甥一樣，如此過激處罰其他人。」

事實上這是泰國近1個月來發生第2起體罰釀成死亡事件，上月15日，泰國南部普吉島Rajabhat大學20歲女學生伊丹（Phornphiphat Eaddam）參加女子排球比賽，但因為犯了錯誤，被要求在逾30度的高溫下、毫無水分補充地繞場跑8圈，最終因體力不支倒地死亡。

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