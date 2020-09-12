反文在寅醫療政策！南韓醫大生「堅持罷考」：盼醫界前輩重回陣線

▲南韓醫大生表示將持續罷課，並罷考國家考試。（圖／達志影像）

文／中央社首爾11日綜合外電報導

韓國政府提出擴大醫科大學員額等政策，引發醫界反彈，醫科大學學生表示將持續罷課抗議，並懇切盼望已重返崗位的實習醫師等醫界前輩能重新回到同一陣線。

韓聯社報導，根據醫療界消息，醫大學生為主的大韓醫科大學、醫學專門研究所學生協會10日上午開始召開會議，就「中止先前決議的罷課等行動」提案進行表決，最終以13票贊成、24票反對、3票棄權，決定持續罷課行動。

醫大協今天發出聲明，表示將維持罷課及拒考國家考試的行動，並呼求現職醫師的支持，「前輩們回到醫院及學校後，學生們孤立無援，懇切拜託各位與我們站在一起」。

韓國政府為解決醫療人力不足及偏鄉醫療資源不均等問題，提出擴大醫科大學員額、設立公共醫大等政策，引發醫界反彈，大韓醫師協會及大韓實習醫師協會8月多次發起罷工，但醫協與政府達成協議，實習醫師多已重回崗位。

少了醫療前線的罷工支援，使抗議行動力道削弱不少，但醫大協仍表示無法接受醫協與執政黨、保健福祉部協議事項，堅持繼續罷課。

醫大協先前定下醫科1到3年級生罷課、4年級生罷考國家考試的抗議方針，外界認為，若不解決4年級生罷考問題，罷課行動恐怕很難停止。

一名要求匿名受訪的醫大學生表示，醫大裡前後輩倫理嚴格，若在4年級生放棄考試的狀況下，做為後輩的1到3年級生很難拒絕罷課。

不過，醫大協昨天會議中未就4年級生是否持續罷考做出決議，目前正在對4年級生進行問卷調查，規劃依調查結果來討論後續方針。

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