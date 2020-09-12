嚇到尿失禁！姑丈張成澤目睹親信被金正恩「砲決」...1個月後慘死

▲金正恩用高射機關砲處決姑丈張成澤。（圖／翻攝自朝鮮中央通信）

記者羅翊宬／編譯

美國記者鮑勃•伍德華（Robert Upshur Woodward）在即將於15日出版的新書《憤怒》（rage）爆料，美國總統川普多次炫耀，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩曾向他分享如何用高射機關炮處決姑丈張成澤，並對其他官員展示其頭顱之過程；而一名北韓餐廳前店長更加碼爆料，張成澤生前在看到2名親信被砲決處死時，曾嚇到尿失禁，一個多月後同樣遭砲決處死。

根據《朝鮮日報》，於中國浙江省寧波市北韓直營餐廳「柳京」擔任店長的許康日（허강일，音譯），2016年曾策劃讓12名女員工集體脫北，從東南亞進入南韓，他9日（當地時間）透過在美國華盛頓所開設的Youtube頻道「Change North Korea」爆料，某名曾參與張成澤親信李龍河（리룡하）、張秀吉（장수길，音譯）砲決過程的北韓高官曾向他透露此事。

▲金正日死後，張成澤（左）與金正恩一同站在靈車旁。（圖／達志影像／美聯社）

張成澤為勞動黨行政部部長，是金正日的女婿，也因此在北韓取得極高的權力，堪稱是「一人之下、萬人之上」，是為金正日的託孤大臣；然而金正恩上台、掌權後，欲除去舊臣勢力，首先於2013年11月，宣布處決張成澤的2名親信，勞動黨行政部副部長李龍河與張秀吉。

根據該名曾出席觀賞砲決過程的北韓高官說法，李龍河與張秀吉遭到劊子手以專門用來擊落飛機的高射機關炮掃射，霎時屍骨無存、連骨灰都不剩，現場只留下腳踝。失勢後的張成澤在目睹直屬部下遭到如此殘忍、血腥的方式處決，想到自己日後也可能面臨相同處境，不禁嚇到漏尿，褲子失了一整片，而其他官員也同樣如此。

▲張成澤失勢被捕後，身形憔悴，疑似有被嚴刑拷問痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

一個月後，張成澤被以反黨、私生活淫亂、收賄等罪名，於2013年12月被以同樣方式「砲決」而死，店長許康日也證實該說法。根據《法新社》報導，伍德華在新書中表示，張成澤被砲決慘死後，金正恩斬下張成澤的頭顱，將頭顱置於屍體胸口，其屍體被安置於官員們經常出入的建築物樓梯口，具有殺雞儆猴的意味。

張成澤被處決的一個月內，首都平壤風聲鶴唳、深陷一股極為恐怖的氛圍中，整座城市完全聽不到笑聲，菁英階層們深怕自己也同樣遭到砲決處死。

▲張成澤慘遭砲決後，平壤陷入恐怖氛圍。（圖／達志影像／美聯社）

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》其實在張成澤被處決前，曾對外公開其遭軍官收押的畫面，當時張成澤身著藍衣、身形憔悴，被2名軍官押著喉嚨、被逼低著頭，其眼角與雙手帶有暗藍色、褐色痕跡，疑遭到嚴刑拷問。

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