畢業即接軌業界　世新大學6大教學研究中心9月啟動

▲董事長周成虎與校長吳永乾率領校內主管群視察雲端暨智慧物聯網研究中心，聆聽系上老師解說5G網路結合大數據傳輸。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學成立「6大教學研究中心」，校方指出，該校董事長周成虎與校長吳永乾昨日率領校內主管群前往各中心視察，針對各中心提出未來規劃方向建議，期盼針對六大研究中心之不同屬性，與各學系相結合，成功整合教學及研究，致力成為科技領航及智能傳播先驅，於各大領域培育出更多菁英。

世新指出，此次規劃兼顧各院發展之設計，新聞傳播學院部分規劃了「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」；管理學院規劃了「人工智慧暨科技生活研究中心」、「大數據暨智慧企業研究中心」及「雲端暨智慧物聯網研究中心」；人文社會學院則規劃了「社區創想中心」。六大教學研究中心內均建置新穎尖端設施，完整落實世新大學「數據智能貫穿各專業」之辦學特色。

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▲董事長周成虎與校長吳永乾率領主管群視察數位暨攝影輸出中心，校長於現場拍攝個人單獨形象照。（圖／世新大學提供）

世新大學副校長廖鴻圖表示，為了因應教學場域之需求，世新大學超前佈署，期望透過教學研究中心將教學持續創新，並與研究整合，讓世新學生在校即具有實務經驗及實質上之產出，畢業後即可與業界接軌，成功贏在起跑點。

廖鴻圖說明，新聞傳播學院規劃了「數位創意設計中心」及「數位攝影暨輸出中心」兩大中心，「數位創意設計中心」以智慧教室為概念，可跨裝置、跨平台協作，包括遊戲製作及數位相關創意商品等產出，後續再與傳播結合，透過攝影棚等呈現；「數位攝影暨輸出中心」整併既有空間及更新設備與建置攝影棚，結合平面攝影及出版兩大技術，除了提供基本課程之需求外，亦可透過產學合作實踐攝影服務的功能，並推廣相關攝影課程，提供師生專業與完善的學習場域，期望提升世新大學在國際攝影教育地位，以達到攝影之理論與實務兼備。

▲董事長周成虎與校長吳永乾率領校內主管群視察大數據暨智慧企業研究中心，認真聆聽系上老師解說雲端作業辦公室的操作。（圖／世新大學提供）

管理學院規劃之「人工智慧暨科技生活研究中心」，主要為運用最新人工智慧技術，訓練學生研發具人性化及隱私安全考量的智慧生活相關軟、硬體產品，以提昇生活品質，後續亦可與攝影棚機器人及色彩影像等技術做結合；「大數據暨智慧企業研究中心」主要在結合最新資訊科技，協助企業解決經營與決策的問題；「雲端暨智慧物聯網研究中心」則包含5G應用、雲端互動系統、行動與無線網路，及人工智慧物聯網等，透過智慧教學研究空間規劃，搭配先進軟硬體設備，提供專案導向學習教室、實務專題製作與研究討論空間。

▲周成虎與吳永乾率領校內主管群視察社區創想研究中心。（圖／世新大學提供）

人文社會學院則規劃「社區創想中心」，主要結合社會心理學系專業，其成立主要目的為提供社區發展與社會創新一個實驗的空間，並提供宣傳與成果展示使用，由於協助社區發展或帶動社會創新，從過程到結果中間均會歷經許多變化，透過集結錄影、照片等影視成果及其他立體模型或作品之展示，「社區創想中心」無疑將成為絕佳對外宣傳場地。

