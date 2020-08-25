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甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了

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記者柯沛辰／綜合報導

祝福七夕情人節，台中市警察局臉書專頁「TCPB局長室」應景發出「告白教學文」，照片可見一名氣質女警用腳「壁咚」心儀男子，深情眼神配上霸氣舉動，形成超萌反差，讓許多網友紛紛留言「想犯罪了」，甚至跪求女主角IG，掀起熱議。

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲甜美女警壁咚告白，台中警傳授「霸氣告白法」，網友全歪樓了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

請繼續往下閱讀...

「TCPB局長室」在粉專貼出一張照片，「還想不到如何跟心儀對象告白嗎？告白，一定要靠氣勢！」文中傳授，首先一個「壁咚」，深情款款看著對方眼睛，再念出告白台詞「你有權保持緘默，但你所說的話都只被當作說愛我！」

文中幽默笑說，之後的結局是「抱緊」還是「報警」，全看在座各位的顏值了，並祝大家情人節快樂。不過，網友全被照片中的甜美女警圈粉，紛紛敲碗跪求IG。

起初小編幽默回應「想要IG千萬不要私，因為你不是蛇」，但最後禁不住廣大網友的苦苦哀求，真的放出的IG帳號連結，「既然大家這麼想要，那就給了吧…男主角的」讓眾人哭笑不得。

許多人看完留言，「我也可以當壞人嗎」、「快臨檢我」、「請問哪裡抽號碼牌」、「通常人家壁咚我，腳都是放我臉上」、「下次臨檢可以請這位女警這樣盤檢我嗎，我有罪」、「居然是男主角的IG…我要『知男而退』了」笑翻所有人。

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲網友歪喊「我有罪」，小編笑回「你只有醉」。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲網友敲碗求IG，警局真的給了....男主角的。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲網友加碼討IG「我全都要」，小編神回笑翻眾人。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室，下同）

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

▲▼甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了。（圖／翻攝自臉書粉專／TCPB 局長室）

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