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中華醫大新生CPR訓練　帥哥辣妹模擬海邊溺水情境教學添創意

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▲中華醫大新生訓練推CPR和AED急救操作，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境，董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等人，和新生一起演練CPR。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大新生訓練推CPR和AED急救操作，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境，董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等人，和新生一起演練CPR。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學7日舉行109學年度新生訓練，其中新生入學「見面禮」CPR和AED急救操作訓練，安排穿著清涼的帥哥辣妹學長姐，以海邊溺水急救的行動劇演出，指導學生如何在緊急關頭救人一命，生動逼真的演練方式為新生訓練增添不少創意和趣味。

各級學校陸續開學，中華醫大利用開學前二天舉辦新生訓練。來自各地的新生，或自己或由家人陪同，完成報到後，展開7、8日為期兩天的新生訓練。校方並召集身強力壯的學長組成手推車住宿親善服務隊，為遠地來的新生推送行李入住學校宿舍，貼心的服務讓家長和新生窩心不已。

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▲中華醫大新生訓練推CPR和AED急救操作，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境，董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等人，和新生一起演練CPR。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大表示，109學年度入學新生總計有2千5百多人，新生訓練以日間部各學制近2千近新生為主，分成A、B、C、D、E共5個梯次，參與校方安排的入學訓練課程，包括導師班生相見歡、校務及系務簡介、認識校園參觀導覽、職涯興趣施測、防火及防震災演練等等，特別的是，每位新生必須接受入學見面禮CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）急救操作訓練，以彰顯醫事大學的特色。

▲中華醫大新生訓練推CPR和AED急救操作，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境，董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等人，和新生一起演練CPR。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有別以往的是，今年的CPR急救訓練，衛保組安排模擬海邊戲水發生溺水意外的行動劇演出方式進行教學指導，由穿著清涼裝扮的學長和學姐扮演到海邊戲水的遊客，不幸發生溺水意外，經緊急施行CPR急救後，順利挽回一命。跳脫制式教學，精彩逼真的演出讓學生在情境中加深學習的印象。行動劇後，緊接著由董事長鄭啟瑞、校長曾信超帶領多位一級主管與新生進行CPR和AED實際操作，檢視學習成果。新生們全神貫注與師長一起演練急救技巧，為大學生活的首日留下難忘印象。

▲中華醫大新生訓練推CPR和AED急救操作，學長姐以海邊溺水急救行動劇演出帶入情境，董事長鄭啟瑞（前右一）、校長曾信超（前左一）等人，和新生一起演練CPR。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾信超校長也利用「校長VS新生」時間向全體新生做校務簡報，說明中華醫大的校務經營發展現況、系科成就及特色。曾信超校長表示，根據調查，未來的就業與職涯發展，以和人類生命健康有關的行業最有願景、收入也最穩定，中華醫大很多科系培育的人才都和生命健康領域有關，畢業生就業率近93％，是全國技職大學院校第5名，選對學校是就業的保障，希望每位華醫新鮮人都能善用學校資源，勤快學習知識與技能，讓大學生活有滿滿的收穫。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

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