金髮妹「鋸手詐保」想騙3540萬！狂買保單第一反應露餡　判關2年

▲阿德萊絲克現身法院外，準備出庭。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斯洛維尼亞一名女子為了詐領超過100萬歐元（約新台幣3540萬元）保險金，先是買下5張保單，待其生效後，她砍下左手，對外宣稱因砍樹所傷。但她與男友並沒有在第一時間攜帶斷手求醫，甚至被發現上網搜尋手部義肢，種種疑點逐一浮現，根據盧比安納法院11日最新判決，2人犯下保險詐欺罪，她被判處2年徒刑，唆使犯案的男友則被判處3年徒刑。

綜合BBC、Total Slovenia News報導，20多歲的阿德萊絲克（Julija Adlešič）2018年底買下5張保單，但到了2019年1月，也就是繳納首次分期付款費用、保單生效後，她來到男友阿布拉莫夫（Sebastien Abramov）父親的家，拿起圓鋸朝著左手手腕處下手，當場鋸斷自己的左手。數日後，小倆口等人向5間保險公司求償。

儘管阿德萊絲克始終主張是因砍樹受傷，否認蓄意犯案，但隨著當局追查，疑點逐一浮現。檢方表示，這對情侶事後並非急忙拿著斷手求醫，似乎是想要確保永久殘廢，且在案發前幾日，阿布拉莫夫曾經上網搜尋手部義肢，證明此案為蓄意傷害。

根據盧比安納法院11日最新判決，阿德萊絲克一行人犯下保險詐欺罪，判處阿德萊絲克2年徒刑、唆使犯案的阿布拉莫夫3年徒刑，而阿布拉莫夫父親則被判處1年徒刑，緩刑2年，而阿布拉莫夫母親則是證據不足被判無罪。