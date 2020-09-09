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國際板債前8月爆1.17兆元贖回潮　衝擊保單宣告利率回饋恐縮水

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▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲根據統計，今年8月共有18檔國際板遭提前贖回，累計金額達57.6億美元（約新台幣1,676億元）。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未見遏止之勢，全球主要央行掀起降息潮，推升國際板債提前贖回潮，根據金管會最新統計，今年前8月共有131檔國際債遭提前贖回，累計金額達397.53億美元（約新台幣1.17兆億元）。

根據金管會統計，今年8月共有18檔國際板債遭提前贖回，累計金額達57.6億美元（約新台幣1,676億元），而去年同期則沒有任何國際板債被提前贖回。

統計也指出，今年8月國際板債新發行檔數為16檔，發行金額達52.47億美元；到今年8月底為止，總流通檔數638檔、流通餘額1,766.1億美元。

今年在新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場下，各國主要央行陸續掀起降息潮，使得利率也跟著走跌，發行商為發較低利率的新債，逐步提前贖回舊債，也讓壽險業投資國際板債被迫贖回，換回滿手現金，加上經濟前景尚未明朗化，若未求新標的可能影響投資收益率，連帶衝擊利變保單的宣告利率。

一名壽險公司主管坦言，目前市場利率走低，國際板債會被贖回也「不太意外」，但基本上贖回後大多壽險公司仍會投入新債，但利率確實會比以前來得差。

壽險公司主管也說，儘管近期現金部位較高，但為解決資金去化問題，未來也會伺機尋求好的投資標的；一般來說，仍會以固定收益的標的為主。

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