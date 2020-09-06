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跨世代保險盲點一次看　30世代疏於檢視、40世代最缺長照

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲調查發現，不同世代的保單健檢存有不同的盲點，如30世代疏於檢視、40世代最缺長照。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

外在風險無法預測，卻能趁早做好風險轉嫁的規劃，不過富邦人壽調查發現，隨著人生各發展階段的生活背景與習慣，不同世代的保單健檢習慣有著不一樣的課題，如20世代懂得諮詢、30世代疏於檢視、40世代最缺長照，因此建議民眾進行全面性的保單健檢，才能用對方法對症下藥。

根據富邦人壽「國人保單健檢大調查」顯示，不同世代的保單健檢習慣面臨不同的課題，其中「20世代懂得諮詢」，平均年薪40萬以上的20世代，已擁有基礎的經濟能力，且身為保險新手的他們相較於其他世代，更積極檢視自我保障內容，定期檢視保單的比例最高（51%），也最懂得尋求專業諮詢，定期與保險業務員聯繫（45.9%）。

調查指出「30世代疏於檢視」，上有老下有小的30世代工作繁忙、肩負生活重擔，因此最疏於保單健檢，無固定檢視保障內容的習慣（53.8%），但身為家庭中的核心角色，更需要保險來支撐與轉嫁風險，避免一人倒下全家受累的困境發生。

至於40世代最缺長照，40世代準備邁向下半場，無論壽險或醫療險的持有比例雖皆高於其他年齡層，但在現今高齡社會下，該世代握有的長照保障比例卻低於其他世代（19.9%），台灣屆退族的長照缺口不言可喻，提醒民眾在迎來第二人生之前更需要再次盤整保障，才不會讓繳了大半輩子的保單無法發揮功能。

另從壽險、醫療、意外、長照、養老等5大保障類型來看，國人的保險保障完整度隨著年紀漸增、經濟條件提升而漸趨齊全，乍看之下保障看似完備，卻隱藏著許多漏洞，民眾若想有正確的投保行為，必須先有正確的保障觀念。

調查也發現，民眾對於自身保障的了解程度，甚至是定期檢視保障內容的意識都非常薄弱，高達58.3%的受訪者沒有做好年度保單檢視工作，也就是每兩人就有一人無年度定期保單健檢，更有61.6%受訪者不會主動諮詢保險業務員，普遍抱持「有保就心安」的投保心理。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年受疫情影響，民眾健康意識抬頭，也更加重視個人與家庭的風險保障，在強化保險保障之前，提醒民眾先盤點手中各家壽險業者的保單，進行全面性的「保單健檢」以了解現有保障的不足，避免重複投保而導致缺口變大。

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