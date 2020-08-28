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拒當銀髮月光族！　民眾可善用保單規劃趁早存養老金

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲保險公司建議，提早準備退休金，才能避免未來淪為「銀髮月光族」。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

現代人因工作忙碌，或有房貸、子女教養費等負擔，導致出現「退休準備拖延症候群」。中國人壽表示，善用變額壽險等低保費、高保障的商品，提早準備退休金，才能避免未來淪為「銀髮月光族」；國泰人壽則建議，透過連結新台幣類全委帳戶的投資型保單，以專業經理人替保戶投資操作，藉此累積退休金。

從理財角度來看，絕大多數的人都必須面對一個狀況，就是必須趁著還有工作收入時，為未來沒有工作收入時的生活費用做準備；尤其又想要維持一定生活水準時，如何有效率規劃更顯重要。

中壽表示，變額壽險結合「保險」、「投資」二種功能，除了可按每月薪資收入規劃，定期定額繳交目標保險費之外，若有額外收入或領取獎金時，還能單筆申請繳交超額保險費，增加投資金額，保戶的整體資金運用相對具有彈性。

以「中國人壽鑫鑫向榮變額壽險」為例，目標保險費每月最低1,000元即能投入，還有多項附約可搭配選擇，民眾可視自身狀況增加傷害或醫療保障。至於投資功能方面，提供包括全權委託管理帳戶、一般共同基金、母子基金機制與貨幣帳戶。

若是想利用保險卻受限於經濟因素，中壽建議可先選擇從低保費、高保障的商品開始，如變額壽險，一方面能夠逐步提高保障，一方面也有機會增加資產，提前開始準備退休金。

國壽則推出款連結新台幣類全委帳戶的「月享鑫利」系列投資型保險商品，並與國泰投信合作，以專業經理人替保戶投資操作，其中年加值、月撥回機制，提供更為穩定的現金流，而商品解約費用控管時間短，只有首年收取解約費用，因此給保戶更多自由運用資金的空間。

不過，國壽提醒，投保投資型保險商品的保戶仍需自負投資盈虧，保戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

中壽也呼籲，保險屬於長期資產配置的規劃工具，民眾投保後若未能持續繳費，有可能影響保單效力。至於保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，非屬保證給付項目，建議按照自身的風險承受程度，選擇適合的投資標的，才能規劃最符合自己需求的保險商品。

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