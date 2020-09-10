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雲林社福團體領到陸製「防塵口罩」　縣府：為避免誤會暫停發送

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▲此批口罩為善心團體捐贈縣府分配供給社福團體應急的防塵口罩，確實並非防疫醫療口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣府表示，此批口罩為善心團體捐贈縣府分配供給社福團體應急的防塵口罩，確實並非防疫醫療口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前因國家隊口罩工廠驚爆以中國製口罩供貨為實名制口罩讓民眾購領事件，讓社會各界對口罩標示更加謹慎檢查，雲林某社福團體發現，8月底雲林縣府所發口罩竟是中國製，並且非醫療用；對此雲林縣正府澄清指出，此批口罩為社會善心團體捐贈縣府分配供給社福團體應急的防塵口罩，確實並非防疫醫療口罩。

據了解，防疫期間針對社會福利服務人員，包括教保員、照顧服務員，由中央提供每人每天1片防疫口罩。今有社福團體反應指出，8月底到縣府領取社會福利服務人員防疫用口罩後，經檢視發現拿到的口罩是中國製，且盒內有張以簡體字寫的防塵用口罩，事後向縣府人員詢問後，9月初再拿到時，相同的外盒已加貼上「此為防塵口罩」字條。

社福團體人員表示，社福人員與個案近距離接觸，必要時還要陪同就醫，口罩是最基本必備的防疫裝備，防塵口罩沒有防疫效果，誤戴可能造成防疫破口。

對此，雲林縣府社會處長林文志指出，此批防塵口罩是善心社會團體在國內疫情趨緩時捐贈給雲林縣弱勢家庭、訪視人員、志工用的防塵口罩，由社會處統籌後依據各社福團隊人力狀況「額外」再分配給予，與衛福部所提供的防疫醫療口罩是不相同的。

社會處長林文志表示，社福人員陪同就醫、或近距離接觸所用之醫療口罩，會由衛生局發配，社會處長林文志強調，防塵口罩並無流入市面，由於最近口罩話題較敏感，為避免引起誤會，將暫停發送。


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