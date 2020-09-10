　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港警方8月16日清晨KTV門口，確認這名男子是居家檢疫對象，遭舉發後「態度不配合、行蹤交代不明，加重為開罰30萬元」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港警分局偵查隊8月16日凌晨3點多於某家KTV執行防制青少年滋事臨檢，見一名男子在門口抽菸，員警上前盤查發現他是居家檢疫列管對象，但男子堅稱他只有在門口抽菸，沒有進去唱歌，雲林縣衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」開罰30萬元，為雲林縣迄今最高罰鍰個案。

8月16日清晨3時15分，北港警分局偵查隊在某家KTV門口，見一名30多歲男子在抽菸，經盤問並以M-Police查詢資料，電腦系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是居家檢疫對象，紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。根據其自述是大約3點從家中出門，警方依防疫SOP處置，並依規定通報權管機關追蹤與裁罰，也將其他在場一起唱歌的人一併被要求自主健康管理14天。

雲林縣衛生局長曾春美指出，這名男子是從大陸疫區返台，依規定須居家檢疫14天，上月16日未依規定趴趴走，離開住所2小時以上，根據裁罰基準，離開防疫處所2小時內罰鍰10萬元，2至6小時罰20萬元，最起碼可處10萬元以上罰款。

雲林縣衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」裁罰基準，離開防疫處所2小時至6小時應開罰20萬元，雖依據路口監視器，有看到北港男子離家、KTV門口的影像，但經考量男子前往人口密集之處的娛樂場所，遭舉發後「態度不配合、行蹤交代不明，加重為開罰30萬元」。

▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港警方8月16日在一間KTV門外，利用M-Police防疫警示功能查獲男子為列管居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►二手票券豐富你的生活

►原價1500元，特價799元，下殺53折


【其他新聞】

►影／雲林居家檢疫男「KTV歡唱」！　半夜溜出門1小時代價10萬起跳　

►民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

►西螺福興宮中元普桌捐公益...實踐慈悲　波麗士幫忙送愛心

►不當體罰屢傳　雲縣府聯合補教、幼教協會宣示貫徹零體罰

ET快訊
快訊／恐怖內輪差！高雄女騎士遭聯結車猛撞當場慘死
快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！滿地血搶救中
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／又見恐怖內輪差！高雄女騎士挨撞當場死亡　目擊者嚇壞PO網

小王找親哥助陣談賠償　怒嗆綠帽夫「吃子彈」挨告恐嚇獲判無罪

快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！　送醫搶救中

故宮南院旁驚見「垃圾小山」　地主揚言告台糖

性侵女同學案...草屯分局「改76字重PO」！網更怒　分局長3點說明

新北石門墓仔埔偷燒垃圾　「衛星遙測分析」找到起火點揪凶

憂直播主之亂再現！網貼文怒譙連千毅　警要他到分局「解釋清楚」

雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

「我孩子快沒呼吸了！」　礁溪2下班警火速導護送醫

檢警可監聽通訊軟體！《科技偵查法》試水溫蔡清祥盼各界給意見

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

快訊／又見恐怖內輪差！高雄女騎士挨撞當場死亡　目擊者嚇壞PO網

小王找親哥助陣談賠償　怒嗆綠帽夫「吃子彈」挨告恐嚇獲判無罪

快訊／台南手機行老闆「遭持刀猛刺腹部」！　送醫搶救中

故宮南院旁驚見「垃圾小山」　地主揚言告台糖

性侵女同學案...草屯分局「改76字重PO」！網更怒　分局長3點說明

新北石門墓仔埔偷燒垃圾　「衛星遙測分析」找到起火點揪凶

憂直播主之亂再現！網貼文怒譙連千毅　警要他到分局「解釋清楚」

雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

「我孩子快沒呼吸了！」　礁溪2下班警火速導護送醫

檢警可監聽通訊軟體！《科技偵查法》試水溫蔡清祥盼各界給意見

KID「我可能擦槍走火」　温貞菱背後緊抱爆曖昧

只改一字！豪品口罩退貨公告再上架　「盒」改「片」計算

老媽0課金「糖果破7685」等待新關卡！神串釣出一票骨灰級玩家

董事長樂團主唱噴1萬「報錯比賽」　急找江宏恩救火組團

美女主播載媽回家開快車　兩個月後罰單寄上門「傻眼了」

中職／余謙簽約金總額破兄弟隊史　推估在700萬左右

中職／象猿打線出爐　同場開箱曼恩大戰雷艾斯

豪雨衝擊　台泥、亞泥8月營收衰退　Q4營運有望回升

東奧拳后重新定義「女力」　林郁婷沖咖啡學習靜心

微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

快訊／桃園街頭凌晨鬥毆！1人重傷亡

屏東深夜血腥車禍　肇逃車逮到了

男高中生性侵女同學！草屯分局控爆料不實

快訊／台中成功嶺驚傳新兵墜樓

男友無照被攔「水蛇腰辣妹」開心比讚

70刀砍死老婆！台中男不顧2幼子哭喊：爸爸不要

更多熱門

相關新聞

子宮頸抹片年年檢查才心安

子宮頸抹片年年檢查才心安

根據衛生福利部國民健康署的統計，台灣地區婦女子宮頸癌的年發生率約為每10萬名女性7.9例，每年含原位癌約有3900名新確診個案，而年齡標準化死亡率是每10萬例3.2人，年齡中位數為58歲，死亡率在女性10大癌症中占第7位。

快訊／返台不甩14天居檢！李萬吉被送集中檢疫所

快訊／返台不甩14天居檢！李萬吉被送集中檢疫所

康軒文教董事長不甩檢疫！從大陸返台大剌剌回公司開會

康軒文教董事長不甩檢疫！從大陸返台大剌剌回公司開會

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

口蹄疫防疫績效分組第一　徐榛蔚：不鬆懈

口蹄疫防疫績效分組第一　徐榛蔚：不鬆懈

關鍵字：

居家檢疫防疫北港鎮雲林縣衛生局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面