雲林北港居家檢疫男趴趴造　加重增罰10萬元原因曝光

▲北港警方8月16日清晨KTV門口，確認這名男子是居家檢疫對象，遭舉發後「態度不配合、行蹤交代不明，加重為開罰30萬元」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港警分局偵查隊8月16日凌晨3點多於某家KTV執行防制青少年滋事臨檢，見一名男子在門口抽菸，員警上前盤查發現他是居家檢疫列管對象，但男子堅稱他只有在門口抽菸，沒有進去唱歌，雲林縣衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」開罰30萬元，為雲林縣迄今最高罰鍰個案。

8月16日清晨3時15分，北港警分局偵查隊在某家KTV門口，見一名30多歲男子在抽菸，經盤問並以M-Police查詢資料，電腦系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是居家檢疫對象，紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。根據其自述是大約3點從家中出門，警方依防疫SOP處置，並依規定通報權管機關追蹤與裁罰，也將其他在場一起唱歌的人一併被要求自主健康管理14天。

雲林縣衛生局長曾春美指出，這名男子是從大陸疫區返台，依規定須居家檢疫14天，上月16日未依規定趴趴走，離開住所2小時以上，根據裁罰基準，離開防疫處所2小時內罰鍰10萬元，2至6小時罰20萬元，最起碼可處10萬元以上罰款。

雲林縣衛生局依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及振興特別條例」裁罰基準，離開防疫處所2小時至6小時應開罰20萬元，雖依據路口監視器，有看到北港男子離家、KTV門口的影像，但經考量男子前往人口密集之處的娛樂場所，遭舉發後「態度不配合、行蹤交代不明，加重為開罰30萬元」。

▲北港警方8月16日在一間KTV門外，利用M-Police防疫警示功能查獲男子為列管居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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