騎士掉皮夾　小黃運將A走4張千元鈔再送警所...後方目擊者拍下PO網

記者張君豪／台北報導

8日上午十點多台北市大安區仁愛路一名上班族騎車時不慎掉落皮夾，皮夾落地時財物證件散落一地，一輛路過的計程車司機下車撿拾，拿走皮夾內4張千元大鈔，僅把剩餘的200多元和證件送往鄰近的大安警分局將新生南路派出所，過成都被民眾行車紀錄器錄下並PO上臉書社團。

▲小黃司機遭後車行車紀錄器拍下手持千元大鈔，但皮夾送警後現金短少成為侵占鐵證。（圖／記者張君豪翻攝）

影像中顯示，看似好心的小黃司機，卻A走丟皮夾內的財物，行徑惡劣，警方已展開調查。大安警方表示，8日上午10點35分左右，這輛計程車行經台北市大安區仁愛路，看到外側行駛的機車騎士皮夾掉落後，直接在車道內側急停，後方駕駛以為他好心下車幫忙撿拾民眾的掉落物品，但行車紀錄器卻清楚錄下，司機拿走數張千元大鈔上車。

稍晚該名小黃司機到新生南路派出所聲稱撿到皮夾，但警方清點時皮夾內僅有200多元現金和證件，原以為是單純的熱心司機幫撿皮夾送警協尋，直到9日清晨熱心民眾把行車紀錄器PO上臉書社團後，案情急轉直下。

大安警方表示，目前根據行車紀錄器畫面，緊急聯絡小黃司機詢問，司機坦承有私下侵吞4千元財物，明顯觸犯刑法侵占罪嫌，警方據此展開調查，若皮夾失主堅持提告，必定依法究辦。

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