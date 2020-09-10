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高鐵假期「高端遊」開賣！賓士接送吃米其林美食　還能入住頂級飯店

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▲▼高鐵假期高端遊。（圖／高鐵提供）

▲高鐵假期遊程包括DIY紙傘，相當適合親子旅客。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

為使國旅品質走向精緻化，台灣高鐵公司首次推出高鐵假期「高端遊」，除安排旅客往返搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz Vito Tourer休旅車接駁與駕駛月台迎賓，行程則精選宜蘭、南投、台南、高雄、屏東等，另搭配入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴以及在地風味餐點、暢遊秘境景點。

高鐵公司表示，高鐵假期「高端遊」銷售日期自即日起至12月底，搭乘日期自9月16日至12月31日，遊程內容包含高鐵商務車廂、名車接駁、頂級飯店美食的「高端遊」產品，採全包式2日行程，期望透過全新的高鐵假期「高端遊」產品，帶給旅客對「搭高鐵・遊台灣」優質國旅耳目一新的印象。

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▲▼高鐵假期高端遊。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵假期高端遊開賣，旅客可入住頂級飯店。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵假期高端遊。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵假期高端遊。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，以「高雄尊榮之旅．晶英國際行館2日高端遊」為例，旅客搭乘商務車廂抵達左營站後，駕駛會在高鐵月台上迎接旅客，隨後全程以Benz Vito Tourer帶您暢遊高雄。

第一天中午先於知名的「紅毛港餐廳」享用美味海鮮，下午則參觀「衛武營國家藝術中心」並安排專人導覽，晚餐則在榮獲世界米其林星級殊榮、更是各國政商名流訪問日本時的首選-「Ukai」餐廳享用西式套餐，感受日本頂級餐飲的精緻手藝。

▲▼高鐵假期高端遊。（圖／高鐵提供）

▲高鐵假期高端遊配合飯店。（圖／高鐵提供）

第二天則安排前往大樹舊鐵橋天空步道、美濃民俗村、廣進勝小紙傘製作等景點，深度體驗客家風情，午餐搭配「煙樓坊美術館餐廳」在地客家料理，讓旅客深度體驗客莊人文、藝術之美。

高鐵公司表示，旅客可選擇入住5家指定飯店搭配之套裝行程，包括南投日月潭雲品酒店、台南晶英酒店、高雄晶英國際行館、墾丁牡丹灣Villa以及宜蘭礁溪老爺酒店。

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