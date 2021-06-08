「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

▲青海西寧出產的藏毯結合文化及產業，成為少數民族的謀生利器。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（7）日前往青海考察，第一站前往使用藏棉羊「西寧大白毛」為原料生產的「藏毯」企業「西寧聖源地毯」考察。據了解，藏毯是高寒地區遊牧民抵御嚴寒的必需品，雛形為一種叫「毛席」的原始地毯，被當地人形容為，「白天是坐墊，晚上是被子，小塊的還能鋪在馬鞍上。」

▲中共中央總書記習近平赴青海考察，首站便前往西寧生產特色藏毯企業。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，聖源地毯董事長薛婷是一名80後海歸創業者，她表示，公司正與高校人工智能團隊合作，通過大數據計算，能為消費者匹配不同裝修風格的藏毯圖樣設計，染料顏色高達18000多種，「個性化定制正成為藏毯消費的新趨勢。」

透過技術創新，藏毯結合文化及產業，成為既傳統又時尚的商品。聖源地毯的技術顧問楊永良便是第七代加牙藏族織毯技藝非遺傳承人。自從2006年加牙藏毯被列入大陸首批非物質文化遺產，這項沈寂多年的技藝便重新出世，連帶吸引外商慕名而來。

聖源地毯公司目前年產機織毯達300萬平方公尺。呈現風格具有濃郁民族特色的藏毯，成為外銷歐美、中東等40多個國家和地區的民族軟實力。

▲以「長城」為原型的手工槍刺藏毯，需由兩人合力，耗時兩個月才能完成。（圖／翻攝央視）

習近平曾在今年大陸全國兩會出席青海代表團會議，他當時提到，要把高質量發展同滿足人民美好生活需要緊密結合起來。利用西寧天然草場孕育出的藏棉羊，成為當地生態與生活連結的實踐方式。