民進黨雲林縣黨部開槓「幸福城市敬陪末座」　縣府：收拾爛攤子

▲民進黨雲林縣黨部指出，天下雜誌2020縣市長施政滿意度雲林驟降到第16名，公開呼籲請縣長張麗善好好回歸縣政。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部今日召開記者會，指出，天下雜誌公布雲林縣政施倒退，幸福城市更淪為最後一名，更提出照片指控，近日縣府於各鄉鎮舉辦縣政說明會，浪費公帑贈送豐富禮品給參與民眾，並於記者會中公開呼籲請縣長張麗善，好好回歸縣政，切勿為了連任之路，過度濫用縣府公權力及行政資源。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保指出，天下雜誌2020縣市長施政滿意度，縣長張麗善執政雲林縣近2年排名自2019年的13名，驟降到第16名，不僅是縣長施政滿意度下跌，幸福城市調查，雲林縣2019年與2020年都排名16，連續兩年拿下非六都最後一名。

▲雲林縣政府新聞處處長廖淑玲表示，縣府執政至今一年多，在「整理收拾10幾年的爛攤子」，施政主軸「雲林上場」是縣長張麗善與團隊努力的目標。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣議員江文登表示，從天下雜誌調查，幸福城市五大指標中就經濟力、環境力兩個墊底，施政力、文教力也是倒數第二、第三，縣府2年間仍沒有令縣民有感的政績，很多都是前朝所留下，雲林一年掉了3個名次外，也質疑縣府團隊是否有做過內部民調，才會在新冠肺炎疫情尚未完全解除前，不顧縣民健康安全及指揮中心建議的社交距離，拚命於各鄉鎮辦理縣政說明會。

縣議員江文登指出，雲縣府近期大動作辦理縣政說明會，每場都分別送不同的米粉、杯子、禮品、帶子、玻璃沖茶以及環保袋等，這些都是雲林縣民納稅人的錢，至今也辦理很多場，張縣長不是動不動就說本縣財政拮据，如此花錢不手軟，是縣政說明會還是撒錢說明會，一切就為了成就張縣長連任之路，實在令人無法接受。

▲天下雜誌2020縣市長施政滿意度，縣長張麗善執政雲林縣近2年排名自2019年的13名，驟降到第16名。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

對此，雲林縣政府回應，執政至今一年多，在「整理收拾10幾年的爛攤子」，施政主軸「雲林上場」是縣長張麗善與團隊努力的目標，也是雲林脫離困境的處方，請民眾多給團隊一些時間與包容。縣長張麗善的目標不變，決心也不變，期望縣民共同來支持。各種不同媒體民調，都是縣府施政重要參考，不論排名好或壞，縣府虛心受教，納入後續檢討精進。

雲林縣政府新聞處處長廖淑玲表示，縣政說明會上的禮品本就為各處室於活動場合宣導政策之宣導品；而雲林縣府在新冠肺炎防疫義無反顧全力配合中央，確實守住地方的防線，守護人民健康是正確、對的，我們就支持。但此次開放瘦肉精美豬進口我們堅決反對，政府不能為了貿易目的或政治目的，犧牲人民健康來交換。

新聞處長廖淑玲說，錯的事情我們不能支持，不管中央政府如何用糖衣包裝，也不能拿人民健康來換。麻煩民進黨籍的二位縣內立委，不要分黨派共同與縣府爭取中央級資源來雲林，也共同守護雲林縣民的健康，一起反瘦肉精美豬進口，雲林才能脫胎換骨，變成幸福城市。

中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄則怒指，過去雲林縣13年來在蘇治芬、李進勇縣長任內，天下雜誌競爭力的評比都在最後名次徘徊，張麗善縣長僅執政一年多，與團隊一天當作兩天用，是在整理與收拾過去民進黨留下的爛攤子，請民進黨的民意代表不要有嘴說別人，沒嘴說自己，如真為雲林好，應該檢討民進黨執政13年所留下的爛攤子。

▲民進黨雲林縣黨部提出照片指控，近日縣府於各鄉鎮舉辦縣政說明會，浪費公帑贈送豐富禮品給參與民眾。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）



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