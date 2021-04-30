嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

▲嘉義烏殼綠竹筍再次啟運加拿大 好品質持續拓展外銷市場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮的烏殼綠竹筍品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，日前外銷裝櫃，以產地直採供應加拿大市場，分享台灣新鮮蔬菜、時令美味，縣長翁章梁也特別到大林鎮上林蔬果生產合作社視察烏殼綠竹筍外銷裝箱情形。

翁章梁說，嘉義縣烏殼綠竹筍以大林鎮栽種面積最廣，種植面積約800公頃，大林鎮因土質為鬆軟的半砂土，以及維持在28至32度間的平均溫度，極適合各式竹筍生長，烏殼綠竹筍產季為每年3月至10月，其外殼為淡黑綠色，具黑色絨毛，植株較綠竹筍高大粗壯，筍較直立，每筍重約1.2至1.5公斤，筍身長度 50 公分以下，每日清晨由農友採收後，即送至集貨場清洗，並依大小重量進行分級包裝及預冷處理等，以維持筍的新鮮度。

今年雨水較少，產量雖略為降低，翁章梁說明，品質反而更佳，生產的綠竹筍更高大粗壯，嘉義縣政府積極協助媒合上林蔬果生產合作社與豐如國際股份有限公司合作，今年再度出口烏殼綠竹筍至加拿大溫哥華，總計1440箱17.3公噸，預計未來海外市場可持續外銷，讓加拿大的消費者吃得到嘉義又優質又新鮮的烏殼綠竹筍，帶動農產消費。

現在正值烏殼綠竹筍口感最佳的季節，翁章梁大力推薦，烏殼綠竹筍吃起來鮮甜清脆，紅燒炒煮燉湯皆適宜，是很棒的夏日消暑解熱好食材；此外，烏殼綠竹筍高纖低熱量，可幫助消化，又富含胺基酸，能使人心情愉悅，充滿活力，是非常健康的蔬菜；夏天「吃筍正對時」，價格經濟又實惠，歡迎消費者多加採購，支持在地農產！

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